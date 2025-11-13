Основная сессия Мосбиржи открылась ростом индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии «Московской биржи» продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 индекс Мосбиржи увеличился на 0,3% и достиг 2542,89 пункта, индекс РТС также вырос на 0,3% и составил 985,5 пункта.
Подорожали акции ПИК (+1,1%), МТС (+1%), ПАО «Полюс» (+1%), МКПАО «ВК» (+1%), «Северстали» (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), «Сургутнефтегаза» (+0,6%), «Интер РАО» (+0,6%), АФК «Система» (+0,6%), «ММК» (+0,5%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,5%), «Русала» (+0,5%), «Алроса» (+0,4%), «Фосагро» (+0,4%), «Роснефти» (+0,4%), ВТБ (+0,4%). Подешевели бумаги «Татнефти» (-0,8%), «Лукойла» (-0,1%).
13 ноября в начале торгов утренней сессии индекс Мосбиржи к 07:01 мск вырос на 0,1% до 2538,86 пункта.
Подорожали акции «Сургутнефтегаза» (+1,3%), ПАО «Полюс» (+1%), МКПАО «ВК» (+0,9%), ПИК (+0,6%), «Северстали» (+0,5%), «Сбербанка» (+0,5%), МТС (+0,3%), «Интер РАО» (+0,3%), «Русала» (+0,3%), «Норникеля» (+0,3%), «Фосагро» (+0,3%), Мосбиржи (+0,2%), «Алроса» (+0,2%), «Роснефти» (+0,2%), «ММК» (+0,2%), ВТБ (+0,2%). Подешевели бумаги «Татнефти» (-0,7%), ПАО «Газпром» (-0,5%), «Лукойла» (-0,2%), «Новатэка» (-0,1%).
Днем ранее по итогам торгов основной сессии индекс Мосбиржи упал на 1,17% до 2536 пунктов, индекс РТС снизился на 1,08% до 983 пунктов. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Сургутнефтегаза» (+0,1%). Лидерами падения были бумаги «Лукойла» (-4,43%), «Норникеля» (-2%), «Роснефти» (-1,86%), ПАО «Газпром» (-1,47%), МКПАО «Яндекс» (-1,35%).