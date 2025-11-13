Основная сессия Мосбиржи открылась ростом индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии «Московской биржи» продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 индекс Мосбиржи увеличился на 0,3% и достиг 2542,89 пункта, индекс РТС также вырос на 0,3% и составил 985,5 пункта.