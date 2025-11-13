Мосбиржа запустит расчетный мини-фьючерс на серебро

Площадка пояснила, что мини-фьючерс отличается от контракта на серебро SILV, который торгуется сейчас, уменьшенными в 10 раз ценой контракта и размером гарантийного обеспечения. Новый контракт дополнит линейку производных инструментов на драгметаллы и сделает срочный рынок более доступным для частных инвесторов.