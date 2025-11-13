Мосбиржа запустит расчетный мини-фьючерс на серебро
Московская биржа анонсировала запуск на срочном рынке расчетного мини-фьючерса на серебро в российских рублях. Механизм будет доступен с 20 ноября.
Базовым активом фьючерса является аффинированное серебро в слитках, котируемое на мировых рынках в долларах США за тройскую унцию. Торговый код контракта – SILVM, короткий код – S1. Лот составит одну тройскую унцию, шаг цены – $0,01, срок исполнения – раз в квартал.
Площадка пояснила, что мини-фьючерс отличается от контракта на серебро SILV, который торгуется сейчас, уменьшенными в 10 раз ценой контракта и размером гарантийного обеспечения. Новый контракт дополнит линейку производных инструментов на драгметаллы и сделает срочный рынок более доступным для частных инвесторов.
Мини-фьючерс на серебро будет доступен к торговле в декабре текущего года, а также в марте, июне и сентябре 2026 г. Ежедневную ликвидность обеспечит маркетмейкер.
10 ноября Мосбиржа сообщила, что в октябре более 200 000 клиентов заключили сделки на срочном рынке площадке. Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов составила 15,5%, утренней торговой сессии – 6,3%. Объем операций в выходные дни на срочном рынке достиг 107 млрд руб.
В топ-10 самых популярных инструментов в портфелях физлиц к концу октября вошли квартальные и вечные фьючерсы на валютные пары: доллар США – российский рубль, юань – российский рубль, вечный и квартальные фьючерсы на индекс IMOEX (MIX, MXI и IMOEXF), квартальные фьючерсы на золото и серебро и фьючерс на природный газ.