Банк России создаст базу данных о ПИФах
Центральный банк России планирует сформировать базу данных о паевых инвестиционных фондах (ПИФ). Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова на «Уральской конференции НАУФОР – 2025».
Шишлянникова пояснила, что в базу данных войдет наиболее значимая информация. Ее планируется разместить на сайте Банка России, чтобы управляющие компании или агрегаторы смогли создать инструмент для клиентов, позволяющий им сравнивать между собой предлагаемые услуги для принятия более взвешенных решений.
Заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния рассказал, что регулятор получает информацию по фондам и собирается наглядно скомпоновать ее часть на сайте. По его словам, проект сейчас находится на стадии разработки. Шишлянникова добавила, что клиенту сложно понять и сравнить данные по тарифам разных фондов.
«У кого-то это в процентах годовых, у кого-то это в процентах от сделки, от объема сделок, у кого-то это в абсолютной цифре. Причем, если это абсолютная цифра, я уверена, клиент не в состоянии в полном объеме оценить риски, которые он несет», – подчеркнула она.
12 ноября Центробанк обозначил ключевые изменения в регулировании розничных ПИФов. Они направлены на повышение инвестиционной привлекательности фондов и защиту интересов частных инвесторов. Регулятор намерен расширить перечень разрешенных для инвестирования активов за счет не торгуемых на бирже ценных бумаг и простых долговых цифровых финансовых активов. Их совокупная доля в структуре розничных ПИФов будет ограничена 10%, а для закрытых фондов – 20%.
Управляющим компаниям также позволят отказываться от формирования фонда, если инвестиционная идея потеряла актуальность или нет спроса от инвесторов. Еще одно нововведение – возможность объединения ряда биржевых ПИФов в один. Сейчас такая процедура предусмотрена только для открытых фондов. Эти и остальные меры планируется разработать в 2026–2027 гг.