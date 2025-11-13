Совет директоров Х5 рекомендовал дивиденды за девять месяцев

30 сентября X5 представила новый прогноз финансовых результатов компании по итогам 2025 г. Ожидается рентабельность по скорректированной EBITDA в диапазоне 5,8–6,0%. Сохранился прогноз по темпам роста выручки порядка 20% на этот год. Прогнозируется, что уровень капитальных затрат составит около 5,5% от выручки. Компания намерена инвестировать в развитие логистической инфраструктуры и нарастить инвестиции в строительство своих распределительных центров.