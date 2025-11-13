Совет директоров Х5 рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров российского ритейлера X5 Group рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 368 руб. на одну обыкновенную акцию.
Стоимость акции X5 составляет 2752,5 руб. Дивдоходность – 13,7%. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 6 января 2026 г. Внеочередное собрание акционеров пройдет 18 декабря 2025 г.
30 сентября X5 представила новый прогноз финансовых результатов компании по итогам 2025 г. Ожидается рентабельность по скорректированной EBITDA в диапазоне 5,8–6,0%. Сохранился прогноз по темпам роста выручки порядка 20% на этот год. Прогнозируется, что уровень капитальных затрат составит около 5,5% от выручки. Компания намерена инвестировать в развитие логистической инфраструктуры и нарастить инвестиции в строительство своих распределительных центров.
Х5 является крупнейшим ритейлером по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. К 30 июня 2025 г. под управлением ритейлера были 28 301 магазин, 75 распределительных центров.
Кроме «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» группа развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».