Акции X5 обновили максимум с начала октября на новости о дивидендах
Акции российского ритейлера X5 Group на Московской бирже обновили максимум с начала октября на фоне новости о рекомендации по дивидендам по итогам девяти месяцев 2025 г.
По состоянию на 15:57 мск бумаги компании подорожали на 2,04% и составили 2754 руб. Максимум сделок составил 2785 руб. за единицу (+3,2%), объем торгов превысил 5,75 млрд руб.
13 ноября совет директоров X5 рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев текущего года в размере 368 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивдоходность составляет 13,7%. Внеочередное собрание акционеров состоится 18 декабря.
Х5 – крупнейший ритейлер по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. По состоянию на 30 июня 2025 г. под его управлением были 28 301 магазин и 75 распределительных центров. Кроме «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» ритейлер занимается развитием франшизы магазинов малого формата «Около», имеет цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».