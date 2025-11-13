Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции X5 обновили максимум с начала октября на новости о дивидендах

Ведомости

Акции российского ритейлера X5 Group на Московской бирже обновили максимум с начала октября на фоне новости о рекомендации по дивидендам по итогам девяти месяцев 2025 г.

По состоянию на 15:57 мск бумаги компании подорожали на 2,04% и составили 2754 руб. Максимум сделок составил 2785 руб. за единицу (+3,2%), объем торгов превысил 5,75 млрд руб.

13 ноября совет директоров X5 рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев текущего года в размере 368 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивдоходность составляет 13,7%. Внеочередное собрание акционеров состоится 18 декабря.

Х5 – крупнейший ритейлер по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. По состоянию на 30 июня 2025 г. под его управлением были 28 301 магазин и 75 распределительных центров. Кроме «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» ритейлер занимается развитием франшизы магазинов малого формата «Около», имеет цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её