СПБ биржа оценивает перспективу запуска круглосуточных торгов в три – пять лет

Управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Московской биржи Борис Блохин в кулуарах конференции сообщил, что на первом этапе площадка обсудит с участниками рынка расширение нынешнего времени торгов, однако не сразу до круглосуточного режима. Он уточнил, что эта дискуссия может пройти в 2026 г. В более отдаленной перспективе рынок глобально двигается в сторону круглосуточных торгов.