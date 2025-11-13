СПБ биржа оценивает перспективу запуска круглосуточных торгов в три – пять лет
Переход на торги в круглосуточном режиме возможен на горизонте трех – пяти лет. Об этом заявил генеральный директор СПБ биржи Евгений Сердюков в кулуарах «Уральской конференции НАУФОР – 2025».
«Это очень сложный проект. Я думаю, что перспектива этого проекта – три – пять лет. К сожалению для меня, потому что он потребует глубокой переработки технологий и программного обеспечения со стороны бирж, клиринговых центров», – подчеркнул Сердюков в разговоре с РБК.
По его словам, торговая площадка рассматривает старт торгов по выходным дням в качестве первого шага на пути к круглосуточным торгам.
Управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Московской биржи Борис Блохин в кулуарах конференции сообщил, что на первом этапе площадка обсудит с участниками рынка расширение нынешнего времени торгов, однако не сразу до круглосуточного режима. Он уточнил, что эта дискуссия может пройти в 2026 г. В более отдаленной перспективе рынок глобально двигается в сторону круглосуточных торгов.
СПБ биржа запустила торги в субботу и воскресенье с 1 февраля 2025 г. Торги в выходные дни проводятся с 10:00 до 23:50 мск с обязательным участием маркетмейкеров.
17 октября площадка расширила перечень российских ценных бумаг, доступных для торговли в вечерние и утренние дополнительные сессии, включая выходные дни. Список пополнили акции компаний «Фикс прайс», «Ижсталь», «Камчатскэнерго», «Красный Октябрь», «Нижнекамскшина», «Росгосстрах», банк «Уралсиб» и др.