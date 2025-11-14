Индексы Мосбиржи и РТС выросли на старте основных торгов
Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,1% и достиг 2546,35 пункта, индекс РТС также вырос на 0,1% до 995,22 пункта.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Лукойла» (+0,9%), «Т-технологий» (+0,4%), «Северстали» (+0,4%), МКПАО «Яндекс» (+0,3%), «Русала» (+0,2%). Падение показали бумаги ПАО «Полюс» (-0,8%), «Норникеля» (-0,3%), МКПАО «Хэдхантер» (-0,3%), «НЛМК» (-0,3%), «Фосагро» (-0,3%), «Аэрофлота» (-0,2%), Мосбиржи (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), «МТС» (-0,1%), «Татнефти» (-0,1%), АФК «Система» (-0,1%).
14 ноября на старте торгов утренней сессии индекс Мосбиржи также вырос на 0,1% до 2545,5 пункта. Подорожали акции «Лукойла» (+0,7%), ПИК (+0,4%), «Русала» (+0,3%), «Северстали» (+0,3%), «Сургутнефтегаза» (+0,2%).
Подешевели бумаги МКПАО «ВК» (-0,6%), АФК «Система» (-0,5%), «МТС» (-0,4%), «Новатэка» (-0,4%), Мосбиржи (-0,4%), ПАО «Полюс» (-0,4%), «ММК» (-0,3%), «Норникеля» (-0,3%), «НЛМК» (-0,2%), «Аэрофлота» (-0,2%), МКПАО «Хэдхантер» (-0,2%), ПАО «Газпром» (-0,1%), «Татнефти» (-0,1%), «Роснефти» (-0,1%), «Фосагро» (-0,1%).
13 ноября по итогам торгов основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,28% и составил 2543 пункта, индекс РТС – на 1,13% до 994 пунктов. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали X5 (+1,85%), ПАО «Полюс» (+1,74%), «Новатэк» (+1,34%), «Норникель» (+0,83%) и «Сургутнефтегаз» (+0,54%). Лидерами падения были «Северсталь» (-1,22%), «НЛМК» (-0,87%), МКПАО «Яндекс» (-0,76%) и «Татнефть» (-0,24%).