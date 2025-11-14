Индексы Мосбиржи и РТС выросли на старте основных торгов

Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,1% и достиг 2546,35 пункта, индекс РТС также вырос на 0,1% до 995,22 пункта.