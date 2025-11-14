Выручка «Совкомфлота» по МСФО за девять месяцев снизилась до $940,7 млн

По итогам 2024 г. по МСФО «Совкомфлот» продемонстрировал существенное ухудшение финансовых показателей. Чистая прибыль сократилась более чем вдвое и достигла $424,4 млн, выручка упала на 19% и составила $1,87 млрд, а показатель EBITDA снизился на 34% до $1,04 млрд. Прибыль от эксплуатации судов просела на треть до $1,12 млрд, операционные расходы увеличились на 13% до $419 млн.