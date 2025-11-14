Выручка «Совкомфлота» по МСФО за девять месяцев снизилась до $940,7 млн
Выручка «Совкомфлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2025 г. составила $940,7 млн против $1,473 млрд за аналогичный период 2024 г.
Выручка компании на основе тайм-чартерного эквивалента составила $763 млн по сравнению с $1,217 млрд годом ранее. Чистый убыток за отчетный период достиг $398 млн против $505 млн прибыли в прошлом году. Скорректированный показатель EBITDA составил $390 млн против $851 млн за такой же период 2024 г. Рентабельность показателя – 51%.
По итогам 2024 г. по МСФО «Совкомфлот» продемонстрировал существенное ухудшение финансовых показателей. Чистая прибыль сократилась более чем вдвое и достигла $424,4 млн, выручка упала на 19% и составила $1,87 млрд, а показатель EBITDA снизился на 34% до $1,04 млрд. Прибыль от эксплуатации судов просела на треть до $1,12 млрд, операционные расходы увеличились на 13% до $419 млн.
3 июля акционеры компании поддержали решение об отказе от выплаты дивидендов за прошлый год. Рекомендация не выплачивать дивиденды поступила от совета директоров в мае.