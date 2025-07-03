Акционеры «Совкомфлота» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2024 года

По итогам 2024 г. по МСФО компания продемонстрировала существенное ухудшение финансовых показателей. Чистая прибыль сократилась более чем вдвое – до $424,4 млн, выручка упала на 19% до $1,87 млрд, а показатель EBITDA снизился на 34% до $1,04 млрд. Прибыль от эксплуатации судов просела на треть – до $1,12 млрд, тогда как операционные расходы выросли на 13%, достигнув $419 млн.