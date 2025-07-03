Акционеры «Совкомфлота» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2024 года
Акционеры «Совкомфлота» поддержали решение об отказе от выплаты дивидендов за 2024 г. Об этом сообщается в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Чистая прибыль компании за прошлый год в размере 22,2 млрд руб. останется нераспределенной. Рекомендация не выплачивать дивиденды поступила от совета директоров 30 мая 2025 г.
По итогам 2024 г. по МСФО компания продемонстрировала существенное ухудшение финансовых показателей. Чистая прибыль сократилась более чем вдвое – до $424,4 млн, выручка упала на 19% до $1,87 млрд, а показатель EBITDA снизился на 34% до $1,04 млрд. Прибыль от эксплуатации судов просела на треть – до $1,12 млрд, тогда как операционные расходы выросли на 13%, достигнув $419 млн.
Негативная динамика продолжилась в I квартале 2025 г. – вместо прибыли в $216 млн, полученной год назад, компания зафиксировала убыток в размере $393 млн.