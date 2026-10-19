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Цены на нефть снижаются на новостях с Ближнего Востока

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цены на нефть остаются в минусе, несмотря на небольшой подъем после новостей о пожаре на нефтяном танкере в Ормузском проливе.

По состоянию на 15:44 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures торгуются по $108,49 за баррель, что на 1,25% меньше значения закрытия предыдущего дня.

16 октября цена на них поднялась до максимального с 29 марта значения – до $110 за барр.

Нефть WTI стоит $97,97 за барр. на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи. Цена декабрьского фьючерса снизилась до 1,06% за день.

В воскресенье, 18 октября, в южной части Ормузского пролива загорелся и взорвался нефтяной танкер после столкновения с морской миной, сообщало агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Reuters со ссылкой на данные Kpler писало, что участившиеся нападения на коммерческие суда привели к снижению объемов поставок нефти в Мексиканский залив до семидневного среднего уровня около 8,5 млн барр. в сутки на прошлой неделе по сравнению с более чем 20 млн барр. в сутки неделей ранее. По меньшей мере 10 подтвержденных инцидентов с участием коммерческих судов были зафиксированы на прошлой неделе.

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