Цены на нефть снижаются на новостях с Ближнего Востока

Reuters со ссылкой на данные Kpler писало, что участившиеся нападения на коммерческие суда привели к снижению объемов поставок нефти в Мексиканский залив до семидневного среднего уровня около 8,5 млн барр. в сутки на прошлой неделе по сравнению с более чем 20 млн барр. в сутки неделей ранее. По меньшей мере 10 подтвержденных инцидентов с участием коммерческих судов были зафиксированы на прошлой неделе.