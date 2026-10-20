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Главная / Инвестиции /

Утренний звон по рынку акций 20 октября

Биржа готовится к штурму уровня 2500 по индексу
Александр Яковлев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Торги на российском рынке акций начались с уверенного повышения. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,05% и составил 2457,68. Индекс РТС вырос на 1,05% и составил 934,48.

Базовый сценарий на сегодня – продолжение восходящего движения с целью тестирования круглой отметки 2500 пунктов по индексу.

Нервный день

19 октября рынок акций завершил торги символическим повышением. В течение торгов индекс обновил максимумы с начала лета, но затем почти полностью растерял рост. День выдался нервным: рынок двигался на геополитических ожиданиях, которые к вечеру начали размываться.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,25%, закрывшись на отметке 2432,14 пункта. В ходе сессии индекс достигал 2465 пунктов – максимума с середины июня. Индекс РТС вырос на 1,18% до 924,77 пункта.

Основной импульс рынку дали сообщения о возможной «газовой сделке» между Россией и США, которая могла бы стать продолжением «дизельной сделки». На этом фоне опережающими темпами рос «Газпром», задавая тон всему рынку. Рынок также отыгрывал предложение американской администрации включить расширение закупок российского газа Европой в возможные договоренности по Украине.

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Политика / Международные новости

Во второй половине дня рынок начал сдавать назад. Ключевой причиной стало заявление представителя Еврокомиссии, опровергающее участие ЕС в каких-либо сделках по газу с Россией и США до завершения украинского конфликта. Дополнительное разочарование принесло отсутствие информации о том, состоится ли трехсторонняя встреча президентов России, Китая и США на саммите АТЭС.

Падение нефти не добавило рынку оптимизма. Brent к вечеру подешевела на 1,5% до $108,23 за баррель на ожиданиях роста предложения как из России, так и за счет продаж из стратегических резервов стран-импортеров.

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Нефтяная неопределенность

Котировки Brent 16 октября впервые с мая достигли $110 за баррель и пока остаются вблизи этого уровня. А участники рынка оценивают, станет ли октябрьский пик потолком или промежуточной остановкой на пути роста.

Ключевым драйвером рынка сейчас выступает плата за геополитический риск – по оценке Goldman Sachs, почти $25 из цены барреля находится сверх справедливой стоимости нефти. Этот бонус поддерживается атаками на энергоинфраструктуру и неопределенностью вокруг Ормузского пролива.

При этом прогнозы нефтяных аналитиков расходятся достаточно сильно. Goldman Sachs 17 октября повысил ориентир на декабрь до $90 с $85, ожидая восстановления ближневосточных поставок и перехода рынка к профициту не ранее 2027 г. EIA в октябрьском отчете закладывает среднюю цену Brent в IV квартале на уровне $105, а по итогам года – $96. При этом JPMorgan придерживается куда более низких оценок – около $58 за баррель в среднем за 2026 год.

Как полагают многие эксперты, наиболее вероятный сценарий до конца года – не линейное движение, а высокая волатильность в широком коридоре $90–115 за баррель с сохранением повышенной премии за риск.

Деэскалация вокруг Ирана или устойчивое восстановление трубопроводных поставок способны быстро снять $15–20 с текущих уровней цен. Однако новые удары по танкерам или региональным НПЗ могут спровоцировать резкий и даже затяжной рост (super-spike в терминологии глобальных аналитиков), который может вывести котировки выше $125 – такой стресс-сценарий описывают и Goldman Sachs, и UBS.

Что день грядущий нам готовит

Главный драйвер оптимиза на рынке – решение Дональда Трампа временно не вводить обещанный пакет жестких санкций против России, говорят аналитики. При этом спецпосланник США Стив Уиткофф 20 октября встречается с Владимиром Зеленским в Осло, после чего планирует визит в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Все это поддерживает надежды игроков на дипломатический прогресс в урегулировании украинского конфликта.

На стороне негатива – локальная перекупленность рынка. Индекс уже прибавил 4,5% за неделю и вплотную подошел к важной отметке 2500, где вероятна частичная фиксация прибыли спекулянтами. Сдерживать покупки может и неопределенность относительно решения ЦБ по ставке.

Сегодня ждем операционные и финансовые результаты «Северстали» за девять месяцев, а также отчеты «Европлана» и «Глоракса».

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