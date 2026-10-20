Утренний звон по рынку акций 20 октября

При этом прогнозы нефтяных аналитиков расходятся достаточно сильно. Goldman Sachs 17 октября повысил ориентир на декабрь до $90 с $85, ожидая восстановления ближневосточных поставок и перехода рынка к профициту не ранее 2027 г. EIA в октябрьском отчете закладывает среднюю цену Brent в IV квартале на уровне $105, а по итогам года – $96. При этом JPMorgan придерживается куда более низких оценок – около $58 за баррель в среднем за 2026 год.