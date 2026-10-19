МТС соберет заявки на флоатер объемом от 10 млрд рублей
По выпуску предусмотрена оферта через 2,25 года. Купоны будут выплачиваться каждый месяц. Их объем определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс пред, ориентир которого – не выше 180 б. п.
Организатором указан БК «Регион». Техразмещение запланировано на 27 октября.
16 сентября финансовый директор компании Алексей Катунин сообщил, что ПАО «МТС» планирует выплатить дивиденды в январе 2027 г. без байбэка. Следующая выплата, которая запланирована на июль 2027 г., уже будет сопровождаться байбэком. Решение о его объеме и порядке, а также о выплате дивидендов будет публиковаться одновременно. Катунин объяснил, что МТС будет пытаться поддержать котировки в ходе дивидендного гэпа.
19 января 2026 г. агентство НКР подтвердило кредитные рейтинги ПАО «МТС» и его облигаций на уровне AAA.ru. Прогноз – «стабильный».