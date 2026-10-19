МТС соберет заявки на флоатер объемом от 10 млрд рублей

16 сентября финансовый директор компании Алексей Катунин сообщил, что ПАО «МТС» планирует выплатить дивиденды в январе 2027 г. без байбэка. Следующая выплата, которая запланирована на июль 2027 г., уже будет сопровождаться байбэком. Решение о его объеме и порядке, а также о выплате дивидендов будет публиковаться одновременно. Катунин объяснил, что МТС будет пытаться поддержать котировки в ходе дивидендного гэпа.