МТС планирует выплатить дивиденды в январе 2027 года без байбэка
ПАО «МТС» планирует выплатить дивиденды в январе 2027 г. без байбэка, сообщил финансовый директор компании Алексей Катунин.
Следующая выплата, которая запланирована на июль 2027 г., уже будет сопровождаться байбэком. Решение о его объеме и порядке, а также о выплате дивидендов будет публиковаться одновременно. Катунин объяснил, что МТС будет пытаться поддержать котировки в ходе дивидендного гэпа.
Ранее МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027–2028 гг. Совет директоров МТС решил направлять акционерам до 20% годового показателя OIBDA. На дивиденды МТС планирует направлять 70% общей суммы возврата средств акционерам, то есть до 14% OIBDA. Еще 30% компания намерена использовать для выкупа собственных акций. Минимальный целевой объем возврата средств акционерам составит 70 млрд руб. в год.
Дивиденды планируется выплачивать не реже трех раз в год. Всего в 2027–2028 гг. МТС рассчитывает провести шесть выплат по итогам девяти и шести месяцев, а также годовых результатов с учетом I квартала следующего года.