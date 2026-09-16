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МТС планирует выплатить дивиденды в январе 2027 года без байбэка

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «МТС» планирует выплатить дивиденды в январе 2027 г. без байбэка, сообщил финансовый директор компании Алексей Катунин.

Следующая выплата, которая запланирована на июль 2027 г., уже будет сопровождаться байбэком. Решение о его объеме и порядке, а также о выплате дивидендов будет публиковаться одновременно. Катунин объяснил, что МТС будет пытаться поддержать котировки в ходе дивидендного гэпа.

«То есть мы говорим, что у нас OIBDA 20%. Мы решили выделить на возврат акционерам сумму вот такую-то. И она так-то распределена между дивидендами и байбэком. Дальше объявляется дивидендная осечка. И сразу после этой дивидендной осечки мы начинаем интервенцию», – рассказал он (цитата по РБК).

Ранее МТС утвердила новую дивидендную политику на 2027–2028 гг. Совет директоров МТС решил направлять акционерам до 20% годового показателя OIBDA. На дивиденды МТС планирует направлять 70% общей суммы возврата средств акционерам, то есть до 14% OIBDA. Еще 30% компания намерена использовать для выкупа собственных акций. Минимальный целевой объем возврата средств акционерам составит 70 млрд руб. в год.

Дивиденды планируется выплачивать не реже трех раз в год. Всего в 2027–2028 гг. МТС рассчитывает провести шесть выплат по итогам девяти и шести месяцев, а также годовых результатов с учетом I квартала следующего года.

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