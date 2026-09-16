МТС планирует выплатить дивиденды в январе 2027 года без байбэка

«То есть мы говорим, что у нас OIBDA 20%. Мы решили выделить на возврат акционерам сумму вот такую-то. И она так-то распределена между дивидендами и байбэком. Дальше объявляется дивидендная осечка. И сразу после этой дивидендной осечки мы начинаем интервенцию», – рассказал он (цитата по РБК).