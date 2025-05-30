СД «Совкомфлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рекомендовал акционерам принять решение о невыплате дивидендов по итогам 2024 г. Это следует из сообщения, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации.
ПАО по итогам отчетности по МСФО за 2024 г. сократило чистую прибыль в 2,2 раза к предыдущему году до $424,4 млн. Выручка группы снизилась за прошлый год на 19% до $1,87 млрд, показатель EBITDA – на 34% до $1,04 млрд. Прибыль от эксплуатации судов сократилась на 33% до $1,12 млрд, а эксплуатационные расходы, в свою очередь, выросли на 13% до $419 млн.
23 мая «Совкомфлот» опубликовал отчетность за I квартал 2025 г. Чистый убыток ПАО за этот период составил $393 млн после чистой прибыли в $216 млн за аналогичный период прошлого года.
Выручка за отчетный период снизилась на 49% до $278,46 млн после $545,7 млн в 2024 г. Операционный убыток составил $346,9 млн после операционной прибыли $222,7 млн в I квартале 2024 г.
«Совкомфлот» в феврале 2024 г. попал в SDN-list управления по контролю за иностранными активами минфина США. Попадание в американский «черный список» предусматривает блокировку всех активов и запрет на любое взаимодействие с ним американским лицам.