СД «Совкомфлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

ПАО по итогам отчетности по МСФО за 2024 г. сократило чистую прибыль в 2,2 раза к предыдущему году до $424,4 млн. Выручка группы снизилась за прошлый год на 19% до $1,87 млрд, показатель EBITDA – на 34% до $1,04 млрд. Прибыль от эксплуатации судов сократилась на 33% до $1,12 млрд, а эксплуатационные расходы, в свою очередь, выросли на 13% до $419 млн.