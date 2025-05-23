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Чистый убыток «Совкомфлота» составил $393 млн в I квартале

Ведомости

Чистый убыток ПАО «Совкомфлот» по МСФО в I квартале 2025 г. составил $393 млн после чистой прибыли в $216 млн за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчетности, опубликованной на сайте компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 49% до $278,46 млн после $545,7 млн в 2024 г. Операционный убыток составил $346,9 млн после операционной прибыли $222,7 млн в прошлом году. Прибыль от эксплуатации судов сократилась до $124,2 млн после $355,3 млн. Активы снизились до $6,44 млрд (после $6,68 млрд в 2024 г.), капитал – до $4,8 млрд (после $5,02 млрд).

По итогам отчетности по МСФО за 2024 г. «Совкомфлот» сократил чистую прибыль в 2,2 раза к предыдущему году до $424,4 млн, выручка группы снизилась за прошлый год на 19% до $1,87 млрд, показатель EBITDA – на 34% до $1,04 млрд.

Операционная прибыль в прошлом году упала почти в 2,4 раза до $492,6 млн. Прибыль от эксплуатации судов сократилась на 33% до $1,12 млрд, эксплуатационные расходы выросли на 13% до $419 млн.

«Ведомости» отмечали, что в феврале 2024 г. «Совкомфлот» попал в SDN-list управления по контролю за иностранными активами минфина США, предусматривающий наиболее жесткие ограничения (блокировку всех активов и запрет на любое взаимодействие с ним американским лицам). Вашингтон при этом выдал ПАО бессрочную лицензию на оперирование флотом за исключением 21 судна, отдельно включенных в санкционные списки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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