Чистый убыток «Совкомфлота» составил $393 млн в I квартале

Выручка за отчетный период снизилась на 49% до $278,46 млн после $545,7 млн в 2024 г. Операционный убыток составил $346,9 млн после операционной прибыли $222,7 млн в прошлом году. Прибыль от эксплуатации судов сократилась до $124,2 млн после $355,3 млн. Активы снизились до $6,44 млрд (после $6,68 млрд в 2024 г.), капитал – до $4,8 млрд (после $5,02 млрд).