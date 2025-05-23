Чистый убыток «Совкомфлота» составил $393 млн в I квартале
Чистый убыток ПАО «Совкомфлот» по МСФО в I квартале 2025 г. составил $393 млн после чистой прибыли в $216 млн за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчетности, опубликованной на сайте компании.
Выручка за отчетный период снизилась на 49% до $278,46 млн после $545,7 млн в 2024 г. Операционный убыток составил $346,9 млн после операционной прибыли $222,7 млн в прошлом году. Прибыль от эксплуатации судов сократилась до $124,2 млн после $355,3 млн. Активы снизились до $6,44 млрд (после $6,68 млрд в 2024 г.), капитал – до $4,8 млрд (после $5,02 млрд).
По итогам отчетности по МСФО за 2024 г. «Совкомфлот» сократил чистую прибыль в 2,2 раза к предыдущему году до $424,4 млн, выручка группы снизилась за прошлый год на 19% до $1,87 млрд, показатель EBITDA – на 34% до $1,04 млрд.
Операционная прибыль в прошлом году упала почти в 2,4 раза до $492,6 млн. Прибыль от эксплуатации судов сократилась на 33% до $1,12 млрд, эксплуатационные расходы выросли на 13% до $419 млн.
«Ведомости» отмечали, что в феврале 2024 г. «Совкомфлот» попал в SDN-list управления по контролю за иностранными активами минфина США, предусматривающий наиболее жесткие ограничения (блокировку всех активов и запрет на любое взаимодействие с ним американским лицам). Вашингтон при этом выдал ПАО бессрочную лицензию на оперирование флотом за исключением 21 судна, отдельно включенных в санкционные списки.