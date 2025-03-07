«Совкомфлот» сократил прибыль вдвое из-за санкций

«Совкомфлот» сократил прибыль вдвое из-за санкцийГруппа допускает в 2025 году снижение платежей по договорам тайм-чартера судов, попавших под ограничения
Чистая прибыль группы «Совкомфлот», одного из крупнейших в мире операторов танкерного флота, в 2024 г. сократилась в 2,2 раза к предыдущему году до $424,4 млн, сообщила компания в отчетности по МСФО.
Выручка группы снизилась за прошлый год на 19% до $1,87 млрд, показатель EBITDA – на 34% до $1,04 млрд., операционная прибыль упала почти в 2,4 раза до $492,6 млн, прибыль от эксплуатации судов – на 33% до $1,12 млрд. При этом эксплуатационные расходы выросли на 13% до $419 млн.
В течение 2024 г. спрос на танкеры, рыночная стоимость судов и ставки фрахта оставались на исторически высоком уровне, говорится в отчетности группы. Отмечается, что на деятельность «Совкомфлота» продолжали оказывать влияние геополитические факторы и санкции.
Рекомендации по выплате дивидендов за 2024 г. будут учитывать принцип достаточности капитала для развития и новые санкционные ограничения, подчеркивает компания в отчете.
Чем занимается «Совкомфлот»
«Совкомфлот» специализируется на морской транспортировке нефти и нефтепродуктов, владеет и оперирует флотом танкеров типа «Афрамакс» (дедвейтом 80 000 – 120 000 т) и танкеров-продуктовозов через сеть дочерних компаний. Группа также обслуживает морские нефтегазовые месторождения, перевозит сжиженный природный газ (СПГ) на газовозах ледового класса в Арктике и на Дальнем Востоке. По состоянию на 2023 г. (последние доступные данные) флот группы насчитывал 100 судов.
В свободном обращении находится 15,6% акций «Совкомфлота», еще 1,6% – квазиказначейский пакет, а 82,8% – принадлежит государству.
По итогам 2023 г. компания заплатила промежуточные дивиденды за девять месяцев и итоговые за год, суммарно на выплаты акционерам было направлено 41,78 млрд руб. (50% скорректированной прибыли по МСФО) или 17,59 руб. на одну акцию.
В 2022 г. США включили «Совкомфлот» в санкционный список в рамках введения секторальных ограничений против РФ, направленных на ограничение работы отдельных отраслей (включая добычу и транспортировку углеводородов). Они запрещают американским физическим и юридическим лицам финансировать компанию. Евросоюз (ЕС) также запретил своим компаниям вести сделки с российской судоходной группой, ограничения ввели Канада и Великобритания – они запретили судам, имеющим отношение к России, заходить в их порты. Тогда «Совкомфлот» переориентировался на перевозку грузов в интересах российских партнеров.
В феврале 2024 г. «Совкомфлот» попал в SDN-list управления по контролю за иностранными активами минфина США, предусматривающий наиболее жесткие ограничения (блокировку всех активов и запрет на любое взаимодействие с ним американским лицам). Вместе с тем Штаты выдали судоходной компании бессрочную лицензию на оперирование флотом за исключением 21 судна, отдельно включенных в санкционные списки. Тогда же ЕС и Великобритания расширили ограничительные меры, введя санкции в отношении отдельных судов и дочерних компаний «Совкомфлота».
В начале 2025 г. США отозвали у «Совкомфлота» лицензию на оперирование флотом, предоставленную годом ранее, а также расширили санкции на 69 судов компании. В их числе оказались 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов. Это создает дополнительные операционные сложности в эксплуатации флота и приводит к простою части подсанкционных судов, сообщила компания в отчете.
Ввиду усиления санкционного давления «Совкомфлот», как следует из отчета по МСФО, допускает в 2025 г. сокращение платежей, получаемых по некоторым договорам тайм-чартера. Речь идет о договорах аренды судов и услуг экипажа фрахтователями на определенный период времени.
Дополнительные запреты и ограничения в отношении танкерных судов «Совкомфлота» безусловно скажутся на показателях его деятельности в этом году, говорит заведующий кафедрой безопасности петербургского филиала РАНХиГС (Президентская академия) Александр Дмитриев. Попадание 69 судов в санкционный перечень означает не только дополнительные проблемы в операционной работе предприятия и сложности в текущей работе судов, но и прямые финансовые потери ввиду снижения платежей по договорам тайм-чартера, констатирует он. По оценке эксперта, новые санкции могут также негативно повлиять на планирование капзатрат компании, а также отразиться на выплате дивидендов акционерам.
Снижение финансовых результатов «Совкомфлота» в 2024 г. во многом связано с высокой базой 2023 г., обращает внимание аналитик ФГ «Финам» Саид Керимханов. «Ставки фрахта тогда были выше, рыночная конъюнктура – лучше. Не исключено, что и в условиях отсутствия санкций мы увидели бы падение результатов, хоть и не такое сильное», – рассуждает он. По оценке эксперта, в 2025 г. компания продолжит адаптироваться к текущим условиям. Он не исключает, что в случае ослабления санкций «Совкомфлот» даже сможет продемонстрировать «некоторый рост» финансовых результатов.
Рынок акций отреагировал на публикацию финансовых результатов «Совкомфлота» негативно, но сильного падения не было, поскольку многие инвесторы уже учитывали риски в стоимости акций, констатирует Керимханов. На 18:00 мск стоимость обыкновенных акций «Совкомфлота» на Московской бирже составляла 91,6 руб. за бумагу, что на 4,8% меньше закрытия предыдущей торговой сессии. За последние 12 месяцев (в сравнении с той же датой 2024 г.) акции потеряли 32%.