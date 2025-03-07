«Совкомфлот» сократил прибыль вдвое из-за санкций

Снижение финансовых результатов «Совкомфлота» в 2024 г. во многом связано с высокой базой 2023 г., обращает внимание аналитик ФГ «Финам» Саид Керимханов. «Ставки фрахта тогда были выше, рыночная конъюнктура – лучше. Не исключено, что и в условиях отсутствия санкций мы увидели бы падение результатов, хоть и не такое сильное», – рассуждает он. По оценке эксперта, в 2025 г. компания продолжит адаптироваться к текущим условиям. Он не исключает, что в случае ослабления санкций «Совкомфлот» даже сможет продемонстрировать «некоторый рост» финансовых результатов.