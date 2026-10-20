Чистый операционный доход Россельхозбанка за девять месяцев вырос на 22%
Чистый операционный доход «Россельхозбанка» за девять месяцев составил 148 млрд руб., что больше на 22% год к году. Об этом сообщил председатель правления кредитной организации Борис Листов. Его слова передал «Ведомостям» представитель банка.
«Динамика девяти месяцев позволяет нам рассчитывать, что по итогам полного 2026 г. чистый операционный доход превысит уровень прошлого года и составит 185–190 млрд руб.», – заявил Листов.
Ключевым фактором роста стала рыночная конъюнктура и, по словам председателя правления, осознанная ставка на качество банка. Просроченная задолженность за три квартала снизилась на 0,5 п. п. до 1,7% по состоянию на 1 октября, добавил он.
В корпоративном портфеле агропромышленного комплекса (АПК) доля просроченной задолженности составила менее 1%, отметил председатель правления. Доля рынка в финансировании сезонных работ в АПК достигла 77%. В этом году на полевые работы уже направлено 668,6 млрд руб. – показатель остался на уровне 2025 г.
Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по итогам первого полугодия составила 48,6 млрд руб., что на 23% выше значения первых шести месяцев прошлого года. Чистая процентная маржа (NIM) РСХБ увеличилась до максимальных за 10 лет 3,1% против 2,6% год к году. Чистый процентный доход составил 83,8 млрд руб., показав рост на 23,3%. Рентабельность собственного капитала (ROE) увеличилась с 23,6% до 23,9%.