Чистый операционный доход Россельхозбанка за девять месяцев вырос на 22%

Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по итогам первого полугодия составила 48,6 млрд руб., что на 23% выше значения первых шести месяцев прошлого года. Чистая процентная маржа (NIM) РСХБ увеличилась до максимальных за 10 лет 3,1% против 2,6% год к году. Чистый процентный доход составил 83,8 млрд руб., показав рост на 23,3%. Рентабельность собственного капитала (ROE) увеличилась с 23,6% до 23,9%.