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Главная / Инвестиции /

ПАО «Россети Северо-Запад» выкупило почти 177 млн собственных акций в рамках байбэка

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «Россети Северо-Запад» в рамках байбэка выкупило 176,58 млн акций. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Сделка с подконтрольной эмитенту организацией «Энергосервис Северо-Запад» была заключена 16 октября. Объем выкупленных акций составил 0,18% уставного капитала.

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял решение о выкупе акций на собрании 12 октября. Цену на бумаги определили исходя из средневзвешенной стоимости одной обыкновенной акции общества по данным торгов на Мосбирже за последние шесть месяцев, предшествующих принятию настоящего решения.

По состоянию на 12:35 мск акции «Россети Северо-Запад» торгуются по 0,14 руб. Котировки прибавили 2,21% за день, за неделю – 3,8%.

ПАО «Россети Северо-Запад» – основной оператор, передающий электроэнергию и присоединение к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Карелии и Коми. Общая протяженность линий электропередачи – 177 310 км. Количество подстанций 35 кВ и выше – 1191 шт., мощность центров питания – 19 670 МВА.

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