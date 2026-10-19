ПАО «Россети Северо-Запад» выкупило почти 177 млн собственных акций в рамках байбэка
ПАО «Россети Северо-Запад» в рамках байбэка выкупило 176,58 млн акций. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Сделка с подконтрольной эмитенту организацией «Энергосервис Северо-Запад» была заключена 16 октября. Объем выкупленных акций составил 0,18% уставного капитала.
По состоянию на 12:35 мск акции «Россети Северо-Запад» торгуются по 0,14 руб. Котировки прибавили 2,21% за день, за неделю – 3,8%.
ПАО «Россети Северо-Запад» – основной оператор, передающий электроэнергию и присоединение к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Карелии и Коми. Общая протяженность линий электропередачи – 177 310 км. Количество подстанций 35 кВ и выше – 1191 шт., мощность центров питания – 19 670 МВА.