ПАО «Россети Северо-Запад» выкупило почти 177 млн собственных акций в рамках байбэка

Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял решение о выкупе акций на собрании 12 октября. Цену на бумаги определили исходя из средневзвешенной стоимости одной обыкновенной акции общества по данным торгов на Мосбирже за последние шесть месяцев, предшествующих принятию настоящего решения.