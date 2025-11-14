Выручка «О'кей» в III квартале выросла на 2%
Чистая розничная выручка гипермаркетов ритейлера снизилась на 2,7% год к году и достигла 32,4 млрд руб. Чистая розничная выручка дискаунтеров выросла на 10,6% и составила 19,6 млрд руб. Доля дискаунтеров «Да!» в выручке группы увеличилась на 2,9 п.п. до 37,7%.
По итогам девяти месяцев 2025 г. чистая розничная выручка «О'кей» выросла на 3,2% до 160,5 млрд руб. Чистая розничная выручка гипермаркетов составила 101,8 млрд руб. Чистая розничная выручка дискаунтеров«Да!» увеличилась на 11% и достигла 58,7 млрд руб. Доля дискаунтеров «Да!» в выручке группы составила 36,6%.
14 октября ФАС России согласовала сделку по приобретению «О’кей». Служба рассмотрела ходатайство ООО «Земун» о покупке 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл», принадлежащей менеджменту «О'кей». После завершения сделки покупатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.
В августе «Известия» со ссылкой на источники писали, что «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность приобретения «О’кей». Эксперты оценивали стоимость сделки от 40 млрд до 55 млрд руб. Однако ее заключение возможно лишь после одобрения правкомиссией первичной сделки по продаже российского бизнеса «О’кей» менеджменту.