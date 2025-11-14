Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Выручка «О'кей» в III квартале выросла на 2%

Ведомости

Группа «О'кей» (холдинговая структура – O'Key Group S.A.) по итогам III квартала нарастила выручку на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 52 млрд руб.

Чистая розничная выручка гипермаркетов ритейлера снизилась на 2,7% год к году и достигла 32,4 млрд руб. Чистая розничная выручка дискаунтеров выросла на 10,6% и составила 19,6 млрд руб. Доля дискаунтеров «Да!» в выручке группы увеличилась на 2,9 п.п. до 37,7%.

По итогам девяти месяцев 2025 г. чистая розничная выручка «О'кей» выросла на 3,2% до 160,5 млрд руб. Чистая розничная выручка гипермаркетов составила 101,8 млрд руб. Чистая розничная выручка дискаунтеров«Да!» увеличилась на 11% и достигла 58,7 млрд руб. Доля дискаунтеров «Да!» в выручке группы составила 36,6%.

14 октября ФАС России согласовала сделку по приобретению «О’кей». Служба рассмотрела ходатайство ООО «Земун» о покупке 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл», принадлежащей менеджменту «О'кей». После завершения сделки покупатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.

В августе «Известия» со ссылкой на источники писали, что «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность приобретения «О’кей». Эксперты оценивали стоимость сделки от 40 млрд до 55 млрд руб. Однако ее заключение возможно лишь после одобрения правкомиссией первичной сделки по продаже российского бизнеса «О’кей» менеджменту.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте