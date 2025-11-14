Выручка «О'кей» в III квартале выросла на 2%

В августе «Известия» со ссылкой на источники писали, что «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность приобретения «О’кей». Эксперты оценивали стоимость сделки от 40 млрд до 55 млрд руб. Однако ее заключение возможно лишь после одобрения правкомиссией первичной сделки по продаже российского бизнеса «О’кей» менеджменту.