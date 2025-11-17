Основная сессия Мосбиржи открылась снижением индексов
Рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал падение. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,8% и достиг 2506,58 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,8% и составил 973,32 пункта.
Подешевели акции МКПАО «ВК» (-1,8%), «Новатэка» (-1,8%), «Лукойла» (-1,4%), «НЛМК» (-1,4%), «Татнефти» (-1,2%), ПИК (-1,2%), Мосбиржи (-0,9%), «Интер РАО» (-0,9%), «Русала» (-0,9%), «Северстали» (-0,8%), «МТС» (-0,8%), «ММК» (-0,8%), «Аэрофлота» (-0,7%), «Алросы» (-0,7%), ПАО «Полюс» (-0,7%), Сбербанка (-0,6%), «Газпрома» (-0,6%), ВТБ (-0,6%), АФК «Система» (-0,6%), «Т-технологий» (-0,6%), «Норникеля» (-0,6%), МКПАО «Хэдхантер» (-0,6%).
17 ноября на старте торгов утренней сессии индекс IMOEX2 упал на 0,32% до 2517,61 пункта.
Лидерами падения среди «голубых фишек» стали акции «Новатэка» (-1,3%), «Лукойла» (-0,8%), «Татнефти» (-0,8%), Мосбиржи (-0,5%), «НЛМК» (-0,4%), МКПАО «ВК» (-0,4%), «ММК» (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), «Т-технологий» (-0,4%), АФК «Система» (-0,3%), ПАО «Газпром» (-0,3%), «Норникеля» (-0,3%). Лидерами роста стали «Фосагро» (+0,3%), МКПАО «Яндекс» (+0,2%), «Сургутнефтегаз» (+0,2%), «Алроса» (+0,1%), ПАО «Полюс» (+0,1%), «Аэрофлот» (+0,1%).