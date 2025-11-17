Основная сессия Мосбиржи открылась снижением индексов

Рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал падение. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,8% и достиг 2506,58 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,8% и составил 973,32 пункта.