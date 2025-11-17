Veon запустил программу обратного выкупа акций на $100 млн

Согласно отчетности, выручка компании выросла на 7,5% год к году и составила $1,115 млн. Показатель EBITDA увеличился на 19,7% до $524 млн. Прямой доход от цифровых технологий вырос на 63,1% и достиг $198 млн (17,8% от выручки холдинга). Доходы от финансовых услуг возросли на 32,6% до $107,5 млн. Общая сумма денег, их эквивалентов и депозитов составила $1,666 млн. Чистый долг без учета обязательств по аренде достиг $1,729 млн. Свободный денежный поток – $584 млн.