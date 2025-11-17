Газета
Veon запустил программу обратного выкупа акций на $100 млн

Ведомости

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о запуске программы обратного выкупа американских депозитарных расписок (АДР) компании и находящихся в обращении облигаций на сумму до $100 млн.

Компания выразила мнение, что текущий уровень торговли акциями значительно недооценивает ее сильные фундаментальные показатели, потенциал генерации денег и перспективы развития как цифрового оператора.

10 ноября совет директоров Veon одобрил программы обратного выкупа АДР компании и облигаций. В этот же день холдинг представил финансовые результаты за III квартал 2025 г. 

Согласно отчетности, выручка компании выросла на 7,5% год к году и составила $1,115 млн. Показатель EBITDA увеличился на 19,7% до $524 млн. Прямой доход от цифровых технологий вырос на 63,1% и достиг $198 млн (17,8% от выручки холдинга). Доходы от финансовых услуг возросли на 32,6% до $107,5 млн. Общая сумма денег, их эквивалентов и депозитов составила $1,666 млн. Чистый долг без учета обязательств по аренде достиг $1,729 млн. Свободный денежный поток – $584 млн.

Veon также повысил прогноз по EBITDA на 2025 г. до 16–18% в денежном выражении. Ранее показатель составлял 14–16%.

