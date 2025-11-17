Криптобиржам разрешили работать на территории всего Казахстана

В июне Национальный банк Казахстана запустил проект платежных «криптокарт» и ряда пилотных программ в сфере цифровых активов. «Криптокарты» позволили пользователям проводить безналичные транзакции, привязанные к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов МФЦА. Механизм предполагает продажу цифровых активов на крипторынке центра в момент проведения платежной транзакции, с немедленным зачислением их стоимости на карту.