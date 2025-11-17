Криптобиржам разрешили работать на территории всего Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в нормативные акты по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации.
Закон регламентирует оборот необеспеченных цифровых активов, к которым относятся криптовалюта и токены, на территории республики. До этого оборот необеспеченных цифровых активов был разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Местные юридические лица и индивидуальные предприниматели официально смогут заниматься майнингом, так как эта деятельность не считается деятельностью по организации оборота цифровых активов.
В июне Национальный банк Казахстана запустил проект платежных «криптокарт» и ряда пилотных программ в сфере цифровых активов. «Криптокарты» позволили пользователям проводить безналичные транзакции, привязанные к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов МФЦА. Механизм предполагает продажу цифровых активов на крипторынке центра в момент проведения платежной транзакции, с немедленным зачислением их стоимости на карту.