Нацбанк Казахстана объявил о начале выпуска платежных «криптокарт»
Национальный банк Казахстана объявил о запуске проекта платежных «криптокарт» и нескольких пилотных программ в сфере цифровых активов. Об этом сообщили на сайте регулятора.
«Криптокарты» предоставят пользователям возможность осуществлять безналичные транзакции, привязанные к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), говорится в сообщении.
Данный механизм предполагает продажу цифровых активов на крипторынке МФЦА в момент проведения платежной транзакции, с немедленным зачислением их стоимости на карту.
В 2025 г. участники рынка, совместно с регулятором, планируют реализовать несколько пилотных проектов. Среди них – эмиссия стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой для расчетных операций с цифровыми активами. Предусмотрена также токенизация активов и недвижимости с целью создания систем учета и хранения.
В начале апреля Казахстан анонсировал новый раунд ограничений для иностранцев в части выпуска и перевыпуска банковских карт: усиление мер контроля за их операциями, запрет дистанционно или через представителя оформлять карты и др.