Нацбанк Казахстана объявил о начале выпуска платежных «криптокарт»

В 2025 г. участники рынка, совместно с регулятором, планируют реализовать несколько пилотных проектов. Среди них – эмиссия стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой для расчетных операций с цифровыми активами. Предусмотрена также токенизация активов и недвижимости с целью создания систем учета и хранения.