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Нацбанк Казахстана объявил о начале выпуска платежных «криптокарт»

Ведомости

Национальный банк Казахстана объявил о запуске проекта платежных «криптокарт» и нескольких пилотных программ в сфере цифровых активов. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Криптокарты» предоставят пользователям возможность осуществлять безналичные транзакции, привязанные к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), говорится в сообщении. 

Данный механизм предполагает продажу цифровых активов на крипторынке МФЦА в момент проведения платежной транзакции, с немедленным зачислением их стоимости на карту. 

В 2025 г. участники рынка, совместно с регулятором, планируют реализовать несколько пилотных проектов. Среди них – эмиссия стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой для расчетных операций с цифровыми активами. Предусмотрена также токенизация активов и недвижимости с целью создания систем учета и хранения.

В начале апреля Казахстан анонсировал новый раунд ограничений для иностранцев в части выпуска и перевыпуска банковских карт: усиление мер контроля за их операциями, запрет дистанционно или через представителя оформлять карты и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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