Как на россиян повлияют новые требования Казахстана по выдаче карт иностранцам

Казахстан анонсировал новый раунд ограничений для иностранцев в части выпуска и перевыпуска банковских карт: усиление мер контроля за их операциями, запрет дистанционно или через представителя оформлять карты и проч. Новые меры описаны в проекте постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, который размещен на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов страны.