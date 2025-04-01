Как на россиян повлияют новые требования Казахстана по выдаче карт иностранцам

Как на россиян повлияют новые требования Казахстана по выдаче карт иностранцамИм придется искать альтернативные варианты в странах, где еще не введены жесткие правила
Казахстан анонсировал новый раунд ограничений для иностранцев в части выпуска и перевыпуска банковских карт: усиление мер контроля за их операциями, запрет дистанционно или через представителя оформлять карты и проч. Новые меры описаны в проекте постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, который размещен на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов страны.
Документ вносит изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности. Он направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению и минимизации противоправных действий и дропперства на финансовом рынке, следует из пояснений к документу, – незаконного оборота наркотиков, организации деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино.