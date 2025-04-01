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Как на россиян повлияют новые требования Казахстана по выдаче карт иностранцам

Им придется искать альтернативные варианты в странах, где еще не введены жесткие правила
Наталья Заруцкая
Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости
Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости

Казахстан анонсировал новый раунд ограничений для иностранцев в части выпуска и перевыпуска банковских карт: усиление мер контроля за их операциями, запрет дистанционно или через представителя оформлять карты и проч. Новые меры описаны в проекте постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, который размещен на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов страны.

Документ вносит изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности. Он направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению и минимизации противоправных действий и дропперства на финансовом рынке, следует из пояснений к документу, – незаконного оборота наркотиков, организации деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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