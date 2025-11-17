Акционеры «Сегежа групп» обновили совет директоров
Акционеры лесопромышленного холдинга «Сегежа групп» на общем собрании одобрили кандидатуры, выдвинутые для избрания в совет директоров компании.
Новым членом совета директоров стал президент компании Кирилл Арсентьев, который возглавил ее в июне 2025 г. вместо Александра Крещенко. Крещенко покинул совет после решения акционеров. Кроме того, из него вышел бывший президент «Сегежи» Михаил Шамолин. Он возглавлял холдинг до июля 2024 г. После ухода Шамолин остался в совете директоров компании и был его председателем до лета текущего года. Освободившееся место занял вице-президент АФК «Система» по международному развитию Артем Засурский.
Еще семь кандидатов, одобренных акционерами, уже участвовали в совете. Среди них председатель совета директоров «Сегежи», председатель совета аналитического центра «Форум» Александр Волошин, старший управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов, первый вице-президент АФК «Система» Илья Филатов, экс-руководитель Центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев, бывший замминистра промышленности и торговли, первый замгендиректора ОАК Олег Бочаров, президент Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров и гендиректор «Паскаль Медикал» Максим Сарманов.
2 июня «Сегежа групп» провела дополнительную эмиссию акций и привлекла 113 млрд руб. В компании пояснили, что допэмиссия позволит втрое снизить существующую долговую нагрузку и создать основу для выхода на операционную прибыль. Привлеченные средства пойдут на масштабную реструктуризацию долга, который сократится до 60 млрд руб. Такой шаг уменьшит финансовые расходы на обслуживание обязательств и откроет новые перспективы для устойчивого развития бизнеса.