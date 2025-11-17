Акционеры «Сегежа групп» обновили совет директоров

Новым членом совета директоров стал президент компании Кирилл Арсентьев, который возглавил ее в июне 2025 г. вместо Александра Крещенко. Крещенко покинул совет после решения акционеров. Кроме того, из него вышел бывший президент «Сегежи» Михаил Шамолин. Он возглавлял холдинг до июля 2024 г. После ухода Шамолин остался в совете директоров компании и был его председателем до лета текущего года. Освободившееся место занял вице-президент АФК «Система» по международному развитию Артем Засурский.