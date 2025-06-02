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«Сегежа групп» привлекла 113 млрд рублей в рамках допэмиссии

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Лесопромышленный холдинг «Сегежа групп» провел дополнительную эмиссию акций, что позволило привлечь 113 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

Этот шаг позволит втрое сократить существующую долговую нагрузку и создать основу для выхода на операционную прибыль.

В ходе размещения к участию присоединились ключевые игроки рынка: основной акционер АФК «Система» и группа внешних инвесторов, включая ведущих кредиторов холдинга. Эмиссия прошла с полным покрытием. АФК «Система» подтвердила свою приверженность стратегическому развитию компании, сохранив контрольный пакет акций.

Привлеченные средства направляются на масштабную реструктуризацию долга, который сократится до 60 млрд руб. Такой шаг не только уменьшит финансовые расходы на обслуживание обязательств, но и откроет новые перспективы для устойчивого развития бизнеса.

Решение о допэмиссии ценных бумаг было принято акционерами 26 декабря 2024 г. на внеочередном собрании, где единогласно одобрили увеличение уставного капитала через размещение дополнительных акций по цене 1,80 руб. за бумагу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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