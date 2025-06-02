«Сегежа групп» привлекла 113 млрд рублей в рамках допэмиссии
Лесопромышленный холдинг «Сегежа групп» провел дополнительную эмиссию акций, что позволило привлечь 113 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.
Этот шаг позволит втрое сократить существующую долговую нагрузку и создать основу для выхода на операционную прибыль.
В ходе размещения к участию присоединились ключевые игроки рынка: основной акционер АФК «Система» и группа внешних инвесторов, включая ведущих кредиторов холдинга. Эмиссия прошла с полным покрытием. АФК «Система» подтвердила свою приверженность стратегическому развитию компании, сохранив контрольный пакет акций.
Привлеченные средства направляются на масштабную реструктуризацию долга, который сократится до 60 млрд руб. Такой шаг не только уменьшит финансовые расходы на обслуживание обязательств, но и откроет новые перспективы для устойчивого развития бизнеса.
Решение о допэмиссии ценных бумаг было принято акционерами 26 декабря 2024 г. на внеочередном собрании, где единогласно одобрили увеличение уставного капитала через размещение дополнительных акций по цене 1,80 руб. за бумагу.