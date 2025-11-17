Акции Alphabet достигли рекорда после раскрытия доли Berkshire Hathaway

10 ноября предприниматель и инвестор из США Баффетт в возрасте 95 лет опубликовал последнее письмо к акционерам Berkshire Hathaway. Он руководил ею более 60 лет. В послании он подчеркнул, что пожертвует более $1,3 млрд из акций компании на благотворительность. Согласно ожиданиям, в 2026 г. Баффетта должен сменить его приемник Грег Абель.