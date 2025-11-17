Газета
Главная / Инвестиции /

Акции Alphabet достигли рекорда после раскрытия доли Berkshire Hathaway

Ведомости

Акции класса А холдинга Alphabet (GOOGL) достигли на бирже NASDAQ рекордных $293,95 за бумагу. Рост составил 6,35%. Как отмечает Reuters, 5%-ное увеличение котировок влияет и на рост рыночной стоимости корпорации примерно на $160 млрд.

Акции класса С (GOOG) при этом поднялись в цене на 6,33% до $294,5 за штуку на пике. Такая динамика зафиксировалась на фоне сообщения инвестиционного конгломерата Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (BRK). Корпорация заявила о миллиардных инвестициях в Alphabet.

10 ноября предприниматель и инвестор из США Баффетт в возрасте 95 лет опубликовал последнее письмо к акционерам Berkshire Hathaway. Он руководил ею более 60 лет. В послании он подчеркнул, что пожертвует более $1,3 млрд из акций компании на благотворительность. Согласно ожиданиям, в 2026 г. Баффетта должен сменить его приемник Грег Абель.

