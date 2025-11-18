Чистая прибыль БСПБ по РСБУ за десять месяцев упала на 14,6%
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) по РСБУ по итогам января – октября 2025 г. снизилась на 14,6% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 35,9 млрд руб.
Чистая прибыль финансовой организации в октябре выросла в 1,5 раза год к году до 2,2 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) за десять месяцев составила 20,8%, за месяц – 11,9%. Чистый процентный доход за десять месяцев увеличился на 11% до 63 млрд руб., в октябре показатель сократился на 3,4% до 5,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход в январе – октябре вырос на 2% и составил 9,7 млрд руб., в октябре – на 6,9% до 1 млрд руб.
Расходы на резервы по кредитам с начала года составили 12,1 млрд руб. В октябре они достигли 1,5 млрд руб. Операционные расходы в январе – октябре выросли на 12,7% и достигли 22 млрд руб., в октябре – в 1,6 раза до 3,2 млрд руб.
Кредитный портфель до вычета резервов на 1 ноября 2025 г. составил 911,3 млрд руб. Показатель вырос с начала года на 22,2%. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 23,6% и достиг 720,5 млрд руб., розничный кредитный портфель возрос на 17% до 190,8 млрд руб.
Средства клиентов за десять месяцев выросли на 19,4% и составили 849,4 млрд руб. Средства корпоративных клиентов увеличились на 27,3% и достигли 362,2 млрд руб., розничных клиентов – на 14,1% до 487,2 млрд руб.
16 сентября БСПБ опубликовал финансовые результаты по РСБУ за восемь месяцев 2025 г. За отчетный период выручка банка увеличилась на 12,4% до 66,8 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 6,2% до 31,7 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 14,2% и достиг 51,5 млрд руб., чистый комиссионный – снизился на 1,3% до 7,6 млрд руб. Операционные расходы возросли на 5,3% и достигли 16,6 млрд руб. Рентабельность капитала составила 22,8%.