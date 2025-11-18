Чистая прибыль БСПБ по РСБУ за десять месяцев упала на 14,6%

Чистая прибыль финансовой организации в октябре выросла в 1,5 раза год к году до 2,2 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) за десять месяцев составила 20,8%, за месяц – 11,9%. Чистый процентный доход за десять месяцев увеличился на 11% до 63 млрд руб., в октябре показатель сократился на 3,4% до 5,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход в январе – октябре вырос на 2% и составил 9,7 млрд руб., в октябре – на 6,9% до 1 млрд руб.