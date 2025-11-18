Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена на золото опустилась ниже $4000

Ведомости

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на товарной бирже Comex опустилась ниже $4000 за тройскую унцию впервые с 7 ноября 2025 г.

По состоянию на 10:36 мск цена на драгметалл сократилась на 1,85% и достигла $3999,1 за тройскую унцию. К 11:35 мск снижение замедлилось до 1,29%. Стоимость золота составила $4021,9.

14 ноября Financial Times со ссылкой на данные Societe Generale сообщила, что рост цен на золото обусловлен незадекларированными закупками Китая. По информации издания, объем закупок драгметалла Пекином может более чем в 10 раз превышать официальные показатели. По итогам 2025 г. он может достичь 250 т. Это более трети от общего спроса всех центральных банков мира.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь