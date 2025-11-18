Цена на золото опустилась ниже $4000
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на товарной бирже Comex опустилась ниже $4000 за тройскую унцию впервые с 7 ноября 2025 г.
По состоянию на 10:36 мск цена на драгметалл сократилась на 1,85% и достигла $3999,1 за тройскую унцию. К 11:35 мск снижение замедлилось до 1,29%. Стоимость золота составила $4021,9.
14 ноября Financial Times со ссылкой на данные Societe Generale сообщила, что рост цен на золото обусловлен незадекларированными закупками Китая. По информации издания, объем закупок драгметалла Пекином может более чем в 10 раз превышать официальные показатели. По итогам 2025 г. он может достичь 250 т. Это более трети от общего спроса всех центральных банков мира.