Цена на золото опустилась ниже $4000

14 ноября Financial Times со ссылкой на данные Societe Generale сообщила, что рост цен на золото обусловлен незадекларированными закупками Китая. По информации издания, объем закупок драгметалла Пекином может более чем в 10 раз превышать официальные показатели. По итогам 2025 г. он может достичь 250 т. Это более трети от общего спроса всех центральных банков мира.