FT: рост цен на золото связан с секретными закупками Китая
Рост цен на золото связан с незадекларированными закупками КНР, пишет Financial Times со ссылкой на данные Societe Generale. Объем таких закупок золота Пекином может более чем в 10 раз превышать официальные показатели.
Объем покупок может достичь 250 т по итогам 2025 г. Это более трети от общего спроса всех центральных банков мира. По словам главного стратегического директора по энергетическим направлениям инвестиционного фонда Carlyle Джеффа Карри, Китай закупает золото в рамках стратегии по дедолларизации.
Карри указал, что проследить цепочки секретных поставок золота практически невозможно.
В ноябре 2024 г. китайские геологи обнаружили запасы золота стоимостью $82,8 млрд на месторождении в центральной провинции Хунань. Было найдено более 40 золотоносных жил на глубине более 2000 м на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. В основной зоне найдено всего 300,2 т запасов золота, где самое высокое его содержание в руде составило 138 г на тонну.
13 ноября этого года «РИА Новости» сообщило, что золотые резервы России за последние 12 месяцев увеличились на рекордные $92 млрд, что превышает совокупный прирост за предыдущие четыре года. На 1 ноября стоимость золотых слитков в хранилищах Банка России достигла $299,8 млрд по сравнению с $207,7 млрд годом ранее.