FT: рост цен на золото связан с секретными закупками Китая

В ноябре 2024 г. китайские геологи обнаружили запасы золота стоимостью $82,8 млрд на месторождении в центральной провинции Хунань. Было найдено более 40 золотоносных жил на глубине более 2000 м на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. В основной зоне найдено всего 300,2 т запасов золота, где самое высокое его содержание в руде составило 138 г на тонну.