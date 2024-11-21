Китайские геологи нашли запасы золота на $82,8 млрд

12 января «Ведомости» писали о новом месторождении золота на Чукотке. Госкомиссия по запасам твердых полезных ископаемых Роснедр подтвердила открытие запасов золота на Совином месторождении «Росатома» в объеме более 100 т. Это крупнейшие запасы золота, которые были открыты в России с 1991 г. в рамках одного месторождения.