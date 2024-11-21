Китайские геологи нашли запасы золота на $82,8 млрд
Китайские геологи обнаружили запасы золота стоимостью $82,8 млрд на месторождении в центральной провинции Хунань, передает «Синьхуа» со ссылкой на геологическое управление провинции.
Специалисты нашли более 40 золотоносных жил на глубине более 2000 м на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. В основной зоне найдено всего 300,2 т запасов золота, где самое высокое его содержание в руде составило 138 г на тонну.
«Масштабы залежей руды огромны. На глубине более 3000 м запасы золота составили более тысячи тонн, стоимость которых достигла 600 млрд юаней ($82,8 млрд)», – говорится в сообщении.
Китай является крупнейшим производителем золота в мире. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в предыдущем году на долю Китая пришлось около 10% производства драгметалла.
12 января «Ведомости» писали о новом месторождении золота на Чукотке. Госкомиссия по запасам твердых полезных ископаемых Роснедр подтвердила открытие запасов золота на Совином месторождении «Росатома» в объеме более 100 т. Это крупнейшие запасы золота, которые были открыты в России с 1991 г. в рамках одного месторождения.