Инвестбанки собрали книгу заявок на участие в IPO Дом.РФ

10 ноября Дом.РФ официально объявил о планах провести IPO. Привлеченные во время размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. Государство в качестве акционера корпорации не собирается продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале.