Инвестбанки собрали книгу заявок на участие в IPO Дом.РФ

Ведомости

Книга сбора заявок на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) Дом.РФ полностью собрана. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Московская биржа допустила акции госкорпорации к торгам с 20 ноября 2025 г. Бумаги получат тикер DOMRF и войдут в котировальный список первого уровня торговой площадки. Объем IPO будет определен после сбора книги заявок.

Диапазон цены размещения акций Дом.РФ в рамках IPO установлен в размере 1650-1750 руб. за бумагу. Принять участие в первичном публичном размещении смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Заявки на покупку акций должны подаваться через брокеров.

10 ноября Дом.РФ официально объявил о планах провести IPO. Привлеченные во время размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. Государство в качестве акционера корпорации не собирается продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале.

