Мосбиржа добавила акции Дом.РФ в список стратегических

10 ноября Дом.РФ официально сообщил о планах провести IPO. Привлеченные в ходе размещения средства пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. При этом государство в качестве акционера корпорации не будет продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале.