Мосбиржа добавила акции Дом.РФ в список стратегических

Ведомости

Московская биржа объявила о включении акций Дом.РФ в список ценных бумаг стратегических и ряда других предприятий.

Их затронут ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Мосбиржа допустила к торгам бумаги Дом.РФ с 20 ноября 2025 г. Акции получат тикер DOMRF и войдут в котировальный список первого уровня торговой площадки. Объем первичного публичного размещения (IPO) будет определен после сбора книги заявок.

Диапазон цены размещения акций госкорпорации в рамках IPO установлен в размере 1650-1750 руб. за бумагу. Сбор заявок проходит с 10:00 мск 14 ноября до 13:00 мск 19 ноября. Принять участие в первичном публичном размещении смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.

10 ноября Дом.РФ официально сообщил о планах провести IPO. Привлеченные в ходе размещения средства пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. При этом государство в качестве акционера корпорации не будет продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале.

