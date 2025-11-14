Мосбиржа добавила акции Дом.РФ в список стратегических
Московская биржа объявила о включении акций Дом.РФ в список ценных бумаг стратегических и ряда других предприятий.
Их затронут ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
Диапазон цены размещения акций госкорпорации в рамках IPO установлен в размере 1650-1750 руб. за бумагу. Сбор заявок проходит с 10:00 мск 14 ноября до 13:00 мск 19 ноября. Принять участие в первичном публичном размещении смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.
10 ноября Дом.РФ официально сообщил о планах провести IPO. Привлеченные в ходе размещения средства пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. При этом государство в качестве акционера корпорации не будет продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале.