Дом.РФ объявил диапазон цены размещения своих акций в рамках IPO

10 ноября Дом.РФ официально объявил о планах провести IPO. По данным представителей госкорпорации, привлеченные в ходе процесса деньги пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. При этом государство в качестве акционера компании не будет продавать принадлежащие ему акции во время размещения и сохранит мажоритарную долю в капитале.