Дом.РФ объявил диапазон цены размещения своих акций в рамках IPO
Диапазон цены размещения акций Дом.РФ в рамках первичного публичного размещения (IPO) установлен в размере 1650-1750 руб. за акцию. Сбор заявок пройдет с 10:00 мск 14 ноября до 13:00 мск 19 ноября 2025 г.
Торговая площадка допустила к торгам бумаги госкорпорации с 20 ноября. Акции получат тикер DOMRF и войдут в котировальный список первого уровня Мосбиржи. Инвесторы смогут приобрести акции, которые выпускаются в рамках допэмиссии. Объем IPO будет определен по итогам сбора книги заявок.
Принять участие в первичном публичном размещении госкорпорации смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Заявки на покупку акций можно будет подать через брокеров.
10 ноября Дом.РФ официально объявил о планах провести IPO. По данным представителей госкорпорации, привлеченные в ходе процесса деньги пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. При этом государство в качестве акционера компании не будет продавать принадлежащие ему акции во время размещения и сохранит мажоритарную долю в капитале.
20 октября гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко заявил президенту РФ Владимиру Путину о планах компании привлечь от 15 до 30 млрд руб., разместив на IPO около 10% акций. По его словам, привлеченные средства направят на проектное финансирование жилья, что позволит профинансировать 1 млн кв. м жилой площади и улучшить условия для примерно 15 000 семей. Планируется также инвестировать в инфраструктуру регионов порядка 50 млрд руб.