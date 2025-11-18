Клиенты брокеров внесли на ИИС 59 млрд рублей в III квартале
Нетто-приток средств клиентов брокеров на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) в III квартале 2025 г. достиг 59 млрд руб. В рамках доверительного управления (ДУ) приток составил менее 1 млрд руб. Об этом сообщил Банк России в квартальном обзоре о тенденциях сегмента ИИС.
Нетто-приток средств на ИИС за указанный период стал максимальным с начала текущего года. Взносы выросли на фоне снижения доходности альтернативных инструментов для вложения средств, в том числе ставок по вкладам в условиях понижения ключевой ставки ЦБ. Объем активов на ИИС за III квартал увеличился на 44% год к году и достиг 753 млрд руб.
Средний размер брокерских ИИС вырос до 116 000 руб. со 105 000 руб. Остаток средств на большинстве счетов не превышает 10 000 руб., без учета таких счетов средний размер ИИС у брокеров – некредитных финансовых организаций составил 1,20 млн руб. В прошлом квартале он достигал 1,07 млн руб. Средний размер ИИС в рамках ДУ составил 227 000 руб.
В III квартале инвесторы продолжили закладывать в ожидания дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка более медленными темпами. Это поддержало спрос на рублевые облигации, наибольшей популярностью пользовались долгосрочные ОФЗ и бумаги компаний с высоким кредитным рейтингом. Доля российских государственных и корпоративных облигаций в структуре активов ИИС в рамках брокерского обслуживания и ДУ за квартал увеличилась с 39 до 42%. Инвесторы покупали фонды денежного рынка. Вложения в них предоставляли более высокую доходность в сравнении с банковскими депозитами.
Интерес к российским акциям сдерживали опасения насчет будущей динамики прибыли компаний из-за налоговых новаций и увеличившихся геополитических рисков. Объем вложений в акции резидентов сократился впервые с III квартала 2024 г. Их доля в структуре активов ИИС за квартал снизилась с 33 до 29%. Доля денег осталась вблизи многолетних минимумов и составила 5%.
7 ноября Московская биржа сообщила, что общее количество ИИС за октябрь 2025 г. выросло на 13 700 и достигло 6,16 млн. Торговый оборот на счетах индивидуальных инвестиционных счетов увеличился на 30% по сравнению с годом ранее и составил 299,2 млрд руб.