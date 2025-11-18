Клиенты брокеров внесли на ИИС 59 млрд рублей в III квартале

Нетто-приток средств на ИИС за указанный период стал максимальным с начала текущего года. Взносы выросли на фоне снижения доходности альтернативных инструментов для вложения средств, в том числе ставок по вкладам в условиях понижения ключевой ставки ЦБ. Объем активов на ИИС за III квартал увеличился на 44% год к году и достиг 753 млрд руб.