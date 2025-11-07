Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже 176 млрд рублей в октябре

Доля частных инвесторов в объемах торгов акциями и паями биржевых фондов в октябре составила 68%, в то время как в объемах торгов облигациями – 13%. Наиболее востребованными среди частных инвесторов стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,1% и 7% соответственно), «Лукойла» (13,8%), «Газпрома» (13,5%), ВТБ (8,1%), Т-Технологий (6,8%), «Яндекса» (6%), X5 (5,3%), «Полюса» (5,2%) и «Норникеля» (5,2%).