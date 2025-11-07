Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже 176 млрд рублей в октябре
По итогам октября количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, достигло 39,4 млн человек, увеличившись на 498 000 за месяц. Об этом говорится в сообщении площадки.
За указанный период сделки на фондовом рынке Мосбиржи осуществляли 2,9 млн человек, среди которых 342 000 являлись квалифицированными частными инвесторами.
В октябре физлица инвестировали в ценные бумаги 175,8 млрд руб. Из этой суммы 112,7 млрд было направлено в облигации, 14,9 млрд – в акции, и 48,2 млрд – в паи фондов.
Доля частных инвесторов в объемах торгов акциями и паями биржевых фондов в октябре составила 68%, в то время как в объемах торгов облигациями – 13%. Наиболее востребованными среди частных инвесторов стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,1% и 7% соответственно), «Лукойла» (13,8%), «Газпрома» (13,5%), ВТБ (8,1%), Т-Технологий (6,8%), «Яндекса» (6%), X5 (5,3%), «Полюса» (5,2%) и «Норникеля» (5,2%).
В пятерку самых популярных российских БПИФов среди частных инвесторов вошли фонды денежного рынка: LQDT (38%), SBMM (18,3%), AKMM (17,7%), а также облигационные фонды AKFB (2,5%) и AKMB (2,3%). Доля утренней торговой сессии в общем объеме торгов акциями и паями фондов составила 10%, тогда как вечерней — 17%.
Общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 6,16 млн, увеличившись на 13 700 за октябрь. Торговый оборот на счетах ИИС возрос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 299,2 млрд руб.
7 ноября Мосбиржа также сообщила, что на площадке в октябре было размещено 135 выпусков корпоративных облигаций 69 эмитентов совокупным объемом 0,9 трлн руб.
Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, в октябре достиг 3,6 трлн руб. без учета однодневных облигаций. Годом ранее показатель составлял 1,8 трлн руб. На первичном рынке общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Мосбирже за месяц составил 2 трлн руб., включая однодневные облигации объемом 280 млрд руб.