Мосбиржа сообщила об итогах размещения корпоративных облигаций в октябре
На Московской бирже в октябре было размещено 135 выпусков корпоративных облигаций 69 эмитентов совокупным объемом 0,9 трлн руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель торговой площадки.
Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, в октябре достиг 3,6 трлн руб. без учета однодневных облигаций. Годом ранее показатель составлял 1,8 трлн руб. На первичном рынке общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Мосбирже за месяц составил 2 трлн руб., включая однодневные облигации объемом 280 млрд руб.
Суммарный объем вторичных торгов облигациями на площадке за октябрь 2025 г. достиг 1,9 трлн руб. против 888 млрд руб. в октябре прошлого года. Общий объем операций физических лиц на рынке облигаций составил 554,6 (617,9) млрд руб. (293,3 млрд руб. в октябре 2024 г). Их доля в общем объеме торгов облигациями достигла 28,6% в сравнении с 17,16% годом ранее.
Объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом с облигациями составил 590,9 млрд руб. В октябре 2024 г. показатель находился на уровне 243,7 млрд руб.
1 ноября Мосбиржа объявила, что общий объем торгов на рынках площадки в октябре составил 172,6 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 3 трлн руб. Среднедневной объем торгов составлял 103,5 млрд руб. Объем торгов долговыми обязательствами без учета однодневных облигаций – 3,6 трлн руб. Среднедневной показатель достиг 156,4 млрд руб. Объем эмиссии и выкупа облигаций составил 2 трлн руб.
Объем сделок на срочном рынке составил 17,6 трлн руб. Среднедневной торговый оборот – 607,2 млрд руб. На денежном рынке объем торгов достиг 132,4 трлн руб. Среднедневной оборот составил 5,8 трлн руб. Среди операций на денежном рынке объем сделок репо с центральным контрагентом составил 63,1 трлн руб., с клиринговыми сертификатами участия – 53,3 трлн руб.