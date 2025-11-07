Мосбиржа сообщила об итогах размещения корпоративных облигаций в октябре

Суммарный объем вторичных торгов облигациями на площадке за октябрь 2025 г. достиг 1,9 трлн руб. против 888 млрд руб. в октябре прошлого года. Общий объем операций физических лиц на рынке облигаций составил 554,6 (617,9) млрд руб. (293,3 млрд руб. в октябре 2024 г). Их доля в общем объеме торгов облигациями достигла 28,6% в сравнении с 17,16% годом ранее.