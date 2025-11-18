Мосбиржа запустит торги поставочными фьючерсами на акции компаний
Московская биржа объявила, что 25 ноября запустит торги поставочными фьючерсами на привилегированные акции «Ростелекома», бумаги ПАО «ИВА», «Эн+ груп» и мини-фьючерсом на акции «Новатэка».
Мини-фьючерс на акции «Новатэка» отличается уменьшенными в 10 раз размерами лота, гарантийного обеспечения и стоимости контракта. Это сделает его доступнее широкому кругу инвесторов. Текущий фьючерсный контракт на акции компании будет торговаться до истечения срока обращения без изменений. Лот фьючерсов на бумаги «Ростелекома» и ПАО «ИВА» составляет 100 акций, «Эн+ груп» и «Новатэка» – 10 акций.
Для всех новых контрактов стоимость шага цены и минимальный шаг цены составит 1 руб. По каждому из фьючерсов одновременно будут доступны две серии контрактов с исполнением в марте и в июне 2026 г.
Квалифицированным инвесторам на площадке также доступны расчетные фьючерсы на акции инвестиционных фондов, которые отслеживают стоимость биткойна и эфириума. Среднедневной объем торгов ими в октябре достиг 1,2 млрд руб. С начала торгов сделки с этими инструментами заключали более 27 000 квалифицированных инвесторов.