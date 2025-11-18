Мосбиржа запустит торги поставочными фьючерсами на акции компаний

Мини-фьючерс на акции «Новатэка» отличается уменьшенными в 10 раз размерами лота, гарантийного обеспечения и стоимости контракта. Это сделает его доступнее широкому кругу инвесторов. Текущий фьючерсный контракт на акции компании будет торговаться до истечения срока обращения без изменений. Лот фьючерсов на бумаги «Ростелекома» и ПАО «ИВА» составляет 100 акций, «Эн+ груп» и «Новатэка» – 10 акций.