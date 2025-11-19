«Россети» спрогнозировали более 1,8 трлн рублей выручки в 2025 году

Рюмин также рассказал, что в 2024 г. компания достигла рекордного отпуска электроэнергии из сети. Показатель составил 920 млрд кВт\ч. «Россети» планируют выйти на такой же результат в 2025 г., однако это будет зависеть от природных показателей, заключил гендиректор.