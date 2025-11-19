Газета
«Россети» спрогнозировали более 1,8 трлн рублей выручки в 2025 году

Ведомости

Выручка «Россетей» по итогам 2025 г. превысит 1,8 трлн руб., сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Выручка по итогам девяти месяцев у нас составила 1,3 трлн руб. По итогам года мы планируем выйти на показатель свыше 1,8 трлн руб.», – отметил он.

Рюмин также рассказал, что в 2024 г. компания достигла рекордного отпуска электроэнергии из сети. Показатель составил 920 млрд кВт\ч. «Россети» планируют выйти на такой же результат в 2025 г., однако это будет зависеть от природных показателей, заключил гендиректор.

По итогам девяти месяцев 2025 г. выручка ПАО «Россети» по РСБУ увеличилась на 5,9% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и составила 275,4 млрд руб. Чистая прибыль выросла до 153,2 млрд руб. Валовая прибыль достигла 119,8 млрд руб. против 114,8 млрд руб. годом ранее.

