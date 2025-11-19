Газета
Главная / Инвестиции /

СД «Евротранса» рекомендует дивиденды 9,17 рубля за акцию по итогам III квартала

Ведомости

Совет директоров «Евротранса» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала в размере 9,17 руб. на акцию. Информация опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Последний день покупки бумаг с правом на дивиденды – 13 января. Срок выплаты предлагается установить не позднее 28 января 2026 г. для номинальных держателей и доверительных управляющих, включенных в реестр акционеров, и не позднее 18 февраля 2026 г. – для остальных лиц.

Компания напомнила, что до этого выплатила дивиденды за I квартал – 3 руб. на акцию, а также за первое полугодие 2025 г. – 8,18 руб. на акцию.

1 апреля «Евротранс» сообщал о планах направить на дивиденды 28,3 руб. на акцию по итогам 2024 г. Тогда компания отчиталась о росте выручки на 47,7% год к году до 187,3 млрд руб. Чистая прибыль достигла 5,5 млрд руб. (+7,4%), показатель EBITDA вырос до 17,2 млрд руб. (+39,8%).

