СД «Евротранса» рекомендует дивиденды 9,17 рубля за акцию по итогам III квартала
Совет директоров «Евротранса» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала в размере 9,17 руб. на акцию. Информация опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Последний день покупки бумаг с правом на дивиденды – 13 января. Срок выплаты предлагается установить не позднее 28 января 2026 г. для номинальных держателей и доверительных управляющих, включенных в реестр акционеров, и не позднее 18 февраля 2026 г. – для остальных лиц.
Компания напомнила, что до этого выплатила дивиденды за I квартал – 3 руб. на акцию, а также за первое полугодие 2025 г. – 8,18 руб. на акцию.