СД «Евротранса» рекомендует дивиденды 9,17 рубля за акцию по итогам III квартала

1 апреля «Евротранс» сообщал о планах направить на дивиденды 28,3 руб. на акцию по итогам 2024 г. Тогда компания отчиталась о росте выручки на 47,7% год к году до 187,3 млрд руб. Чистая прибыль достигла 5,5 млрд руб. (+7,4%), показатель EBITDA вырос до 17,2 млрд руб. (+39,8%).