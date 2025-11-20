Газета
Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовали дивиденды за III квартал

Ведомости

Совет директоров МКПАО «Т-Технологии» дал рекомендацию акционерам выплатить дивиденды по итогам III квартала 2025 г. в размере 36 руб. за одну акцию.

Всего на выплату дивидендов за отчетный квартал может быть направлено 9,7 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 8 января 2026 г.

20 ноября «Т-Технологии» представили результаты за III квартал и девять месяцев 2025 г. Общая выручка за квартал выросла на 39% до 367 млрд руб. Число ежемесячно активных клиентов увеличилось на 9% и достигло 34 млн. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, показала рост на 19% до 45,2 млрд руб. Рентабельность капитала составила 29,2%. Валовый процентный доход вырос на 43% до 278 млрд руб. Доходность кредитного портфеля составила 25,9%.

29 сентября акционеры группы утвердили выплату дивидендов за II квартал 2025 г. в размере 35 руб. на обыкновенную акцию. Аналогичный размер дивидендов рекомендовал ее совет директоров. Всего на выплату дивидендов за II квартал было направлено 9,4 млрд руб. За I квартал «Т-технологии» выплатили дивиденды в размере 8,9 млрд руб.

Группа также подтвердила планы распределять до 30% годовой чистой прибыли на дивиденды и выплачивать дивиденды акционерам каждый квартал.

