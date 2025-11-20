Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовали дивиденды за III квартал

20 ноября «Т-Технологии» представили результаты за III квартал и девять месяцев 2025 г. Общая выручка за квартал выросла на 39% до 367 млрд руб. Число ежемесячно активных клиентов увеличилось на 9% и достигло 34 млн. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, показала рост на 19% до 45,2 млрд руб. Рентабельность капитала составила 29,2%. Валовый процентный доход вырос на 43% до 278 млрд руб. Доходность кредитного портфеля составила 25,9%.