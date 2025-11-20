Выручка группы Arenadata за девять месяцев снизилась на 45%
Выручка ПАО «Группа Arenadata» по итогам девяти месяцев 2025 г. сократилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 1,96 млрд руб.
Консолидированная выручка группы достигла 2 млрд руб. Показатель скорректированной OIBDA составил -1,59 млрд руб. против положительного значения в размере 794 млн руб. годом ранее. Чистый убыток компании за отчетный период достиг 1,4 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в 733 млн руб. в прошлом году.
Отмечается, что бизнес группы имеет выраженную сезонность и основной объем выручки признается в IV квартале. Несмотря на смещение превалирующей части выручки на конец года, компания сохраняет устойчивое финансовое положение и финансирует собственное развитие за счет своих средств. Отрицательный чистый долг на конец сентября 2025 г. составил 155 млн руб.
ПАО «Группа Arenadata» – российский разработчик программного обеспечения на рынке систем управления и обработки данных. В октябре 2024 г. компания провела первичное публичное размещение (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Цена размещения акций разработчика была определена в 95 руб. за бумагу.