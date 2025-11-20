Выручка группы Arenadata за девять месяцев снизилась на 45%

Отмечается, что бизнес группы имеет выраженную сезонность и основной объем выручки признается в IV квартале. Несмотря на смещение превалирующей части выручки на конец года, компания сохраняет устойчивое финансовое положение и финансирует собственное развитие за счет своих средств. Отрицательный чистый долг на конец сентября 2025 г. составил 155 млн руб.