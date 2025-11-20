Х5 соберет заявки на облигации с фиксированным купоном объемом 20 млрд рублей
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир доходности будет не выше значения кривой бескупонной доходности Мосбиржи на сроке два года + 140 б. п. Организаторами выступят Альфа-банк, «Велес капитал», Газпромбанк, Sber CIB, Локо-банк, МТС-банк и инвестиционный банк «Синара», последний также станет агентом.
Техническое размещение пройдет 26 ноября. Выпуск смогут купить неквалифицированные инвесторы. Он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Наблюдательный совет компании одобрил продажу казначейских акций ритейлера в срок не более последующих трех лет посредством одной или ряда сделок. Менеджмент X5 сможет совершать такие сделки, как использование акций как платежного средства в сделках M&A, продажа третьим лицам ценных бумаг, размещение облигаций с погашением акциями и др.