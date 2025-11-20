Газета
Х5 соберет заявки на облигации с фиксированным купоном объемом 20 млрд рублей

Ведомости

ООО «Икс 5 Финанс» соберет заявки на 10-летние облигации серии 003Р-06 с офертой через два года объемом 20 млрд руб. Сбор заявок состоится 21 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир доходности будет не выше значения кривой бескупонной доходности Мосбиржи на сроке два года + 140 б. п. Организаторами выступят Альфа-банк, «Велес капитал», Газпромбанк, Sber CIB, Локо-банк, МТС-банк и инвестиционный банк «Синара», последний также станет агентом.

Техническое размещение пройдет 26 ноября. Выпуск смогут купить неквалифицированные инвесторы. Он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

13 ноября X5 Group объявила о планах продать пакет казначейских акций в размере 9,7% от уставного капитала, консолидированных в рамках исполнения закона № 470-ФЗ.

Наблюдательный совет компании одобрил продажу казначейских акций ритейлера в срок не более последующих трех лет посредством одной или ряда сделок. Менеджмент X5 сможет совершать такие сделки, как использование акций как платежного средства в сделках M&A, продажа третьим лицам ценных бумаг, размещение облигаций с погашением акциями и др.

