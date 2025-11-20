Х5 соберет заявки на облигации с фиксированным купоном объемом 20 млрд рублей

ООО «Икс 5 Финанс» соберет заявки на 10-летние облигации серии 003Р-06 с офертой через два года объемом 20 млрд руб. Сбор заявок состоится 21 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.