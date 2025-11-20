IPO Дом.РФ стало крупнейшим размещением на российском рынке с 2021 года
«Это также крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет и топ-три крупнейшее банковское первичное размещение в Европе в текущем году», – подчеркнул Сергейчук.
По его словам, размещение показало высокий спрос инвесторов на качественные активы. Было привлечено более 25 млрд руб., что многократно превышает типичный объем российских IPO, который обычно измеряется единицами миллиардов. IPO сопровождалось существенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Общий спрос составил порядка 80 млрд руб. Около 70% книги было аллоцировано институциональным инвесторам. Розничные инвесторы тоже проявили высокую активность. Через платформу «ВТБ Мои Инвестиции» они подали заявки примерно на 18 млрд руб.
Сергейчук отметил, что в рамках IPO госкорпорации на внутреннем рынке впервые применялась практика публичного раскрытия якорных инвесторов, которыми выступили ведущие институциональные участники российского финансового рынка. Ранее такая практика использовалась только в международных сделках. Член правления ВТБ указал, что размещение Дом.РФ прошло в соответствии с лучшими рыночными стандартами. Это стало возможным за счет профессионализма команды госкорпорации под руководством ее гендиректора Виталия Мутко.
20 ноября Дом.РФ привлек в ходе IPO 25 млрд руб. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за одну акцию. Рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, в начале торгов составит около 315 млрд руб. По итогам размещения доля размещенных акций достигла 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%.
Мосбиржа допустила к торгам акции госкорпорации с 20 ноября. Они получат тикер DOMRF и войдут в котировальный список первого уровня площадки.