IPO Дом.РФ стало крупнейшим размещением на российском рынке с 2021 года

По его словам, размещение показало высокий спрос инвесторов на качественные активы. Было привлечено более 25 млрд руб., что многократно превышает типичный объем российских IPO, который обычно измеряется единицами миллиардов. IPO сопровождалось существенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Общий спрос составил порядка 80 млрд руб. Около 70% книги было аллоцировано институциональным инвесторам. Розничные инвесторы тоже проявили высокую активность. Через платформу «ВТБ Мои Инвестиции» они подали заявки примерно на 18 млрд руб.