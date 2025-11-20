Чистая прибыль «Фосагро» по МСФО за девять месяцев выросла до 95,7 млрд рублей

Показатель EBITDA увеличился на 17,9% до 145,7 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 34,2% до 164,3 млрд руб. В компании пояснили, что на динамику повлияли рост продаж и цен, однако показатель испытывал давление из-за неденежного эффекта курсовых разниц на фоне укрепления рубля к доллару США.