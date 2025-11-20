Чистая прибыль «Фосагро» по МСФО за девять месяцев выросла до 95,7 млрд рублей
Скорректированная чистая прибыль составила 89,3 млрд руб. (+22%). Свободный денежный поток вырос на 64% и достиг 59 млрд руб.
Показатель EBITDA увеличился на 17,9% до 145,7 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 34,2% до 164,3 млрд руб. В компании пояснили, что на динамику повлияли рост продаж и цен, однако показатель испытывал давление из-за неденежного эффекта курсовых разниц на фоне укрепления рубля к доллару США.
Выручка за отчетный период выросла на 19,1% до 441,7 млрд руб. Основными факторами стали увеличение производства и продажи фосфорных и азотных удобрений на внутреннем и внешних рынках.
Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2025 г. составил 254,5 млрд руб.
25 июня компания сообщала, что в 2025 г. примет долгосрочную стратегию развития до 2030 г. В ее рамках планируется сосредоточиться на глубокой переработке сырья и выводе новых продуктов на рынок.