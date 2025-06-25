«Фосагро» в этом году примет долгосрочную стратегию развития

«Фосагро» в этом году примет долгосрочную стратегию развитияКомпания сосредоточится на глубокой переработке сырья и выводе на рынок новых продуктов
Один из крупнейших производителей фосфорных удобрений в мире – российская «Фосагро» планирует до конца III квартала 2025 г. вынести на рассмотрение совета директоров стратегию развития компании до 2030 г. Об этом сообщил журналистам на ПМЭФ-2025 гендиректор «Фосагро» Михаил Рыбников.
Сейчас компания занимается адаптацией документа к сложившейся ситуации на внешних рынках и внутренним регуляторным изменениям, пояснил топ-менеджер. Главные цели новой стратегии – рост добычи руды и наращивание производства и переработки апатитового концентрата. «Фосагро» в рамках такого подхода может полностью отказаться от продаж концентрата на сторону и сосредоточиться на глубокой переработке сырья на собственных мощностях, отметил он.
Всего к 2030 г. компания планирует презентовать 40 новых продуктов. Среди них биостимуляторы роста, специальные удобрения, пищевые добавки и очищенная фосфорная кислота. По словам Рыбникова, данные направления ранее не были представлены в портфеле «Фосагро», но освободившаяся после ухода европейских игроков ниша открыла возможности для роста. Он также не исключил возможность экспорта этих продуктов.
«Фосагро» в этом году может снизить общий объем капвложений в развитие производства на 20% в годовом выражении до 60 млрд руб., говорил в марте руководитель службы по связям с инвесторами компании Андрей Серов. В эту цифру не входят проекты, реализация которых может начаться в рамках новой стратегии, пояснил представитель компании «Ведомостям».
Чистая прибыль по МСФО «Фосагро» в I квартале 2025 г. выросла в 2,5 раза в годовом выражении до 47,7 млрд руб., показатель EBITDA – на четверть до 48,8 млрд руб., следует из финотчета. Выручка в годовом выражении увеличилась более чем на треть до 159,4 млрд руб. Производство всех видов удобрений выросло на 4% до 3,1 млн т. Положительная динамика финпоказателей связана с увеличением продаж и восстановлением мировых котировок, отмечалось в отчетности.
Представитель «Фосагро» уточнил, что за пять месяцев 2025 г. экспортные отгрузки компании выросли на 10% в годовом выражении до 4,3 млн т. На фоне растущего спроса в Индии объемы поставок в эту страну приблизились к 1 млн т. Существенный прирост показал и африканский рынок – примерно на треть в годовом выражении. Латинская Америка, включая Бразилию, сохраняет ключевое значение для компании – на ее долю приходится около 40% всех продаж компании на внешних рынках, отметил собеседник.
Как писали «Ведомости», экспорт всех видов удобрений из России в январе – мае 2025 г. составил 19,2 млн т (+10% в годовом выражении). По прогнозам Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), производство удобрений в этом году вырастет на 3% до 65 млн т, а экспорт – на 5% до 44 млн т.
Согласно данным Минпромторга, около 70% российских удобрений идет на экспорт, 20% – в российский сельскохозяйственный сектор, 10% – в остальные виды промышленности. Экспортные цены на большинство видов российских удобрений в январе – мае подскочили на 11–19%, следует из данных агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). По прогнозам аналитиков Центра ценовых индексов, экспортные цены на российские удобрения в целом за 2025 г. останутся примерно на уровне 2024 г. Средняя стоимость карбамида на базисе FOB Балтийское море составит $312/т. Фосфорные удобрения будут торговаться по $566/т, хлористый калий – по $229/т.
Руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков отмечает, что нишевые продукты, такие как биостимуляторы и удобрения с добавлением биологически активных веществ, пока остаются слабо востребованными как в России, так и на мировом рынке. Их маржинальность выше, чем у традиционных продуктов, но экономическая эффективность часто зависит от внешних факторов – климата, состава почвы и агротехнологий.
В этих условиях «Фосагро» планирует увеличить добычу апатитовой руды до 100 млн т к 2030 г., а переработку апатитового концентрата – до 28 млн т, что в 2,5 раза выше показателей прошлого года, напоминает Братчиков.
В рамках новой стратегии «Фосагро» инвестирует в развитие не меньше, чем за предыдущую пятилетку, – с учетом инфляции больше 330–370 млрд руб., полагает независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Средняя маржа по EBITDA в 2024 г. составила 35%, а по отдельным продуктам превышает 60–70%, отмечает эксперт. На внутреннем рынке дороговизна сложных удобрений и высокая ключевая ставка ЦБ толкают аграриев к использованию более простых составов, объясняет Худалов. Потенциальную рентабельность новых продуктов он оценивает в пределах 25–30%.
«Ведомости» направили запросы в РАПУ.