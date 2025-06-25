«Фосагро» в этом году примет долгосрочную стратегию развития

Представитель «Фосагро» уточнил, что за пять месяцев 2025 г. экспортные отгрузки компании выросли на 10% в годовом выражении до 4,3 млн т. На фоне растущего спроса в Индии объемы поставок в эту страну приблизились к 1 млн т. Существенный прирост показал и африканский рынок – примерно на треть в годовом выражении. Латинская Америка, включая Бразилию, сохраняет ключевое значение для компании – на ее долю приходится около 40% всех продаж компании на внешних рынках, отметил собеседник.