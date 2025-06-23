Экспорт удобрений из России вырос на 10%Но укрепление рубля и сложности с логистикой мешают компаниям заработать на этом
Экспорт всех видов удобрений из России в январе – мае 2025 г. составил 19,2 млн т. Об этом «Ведомостям» рассказал на ПМЭФе президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Данное значение на 10% превышает показатель пяти месяцев прошлого года.
По прогнозам РАПУ, производство удобрений в этом году вырастет на 3% до 65 млн т, а экспорт – на 5% до 44 млн т. В I квартале 2025 г. (последние доступные данные) выпуск всех видов удобрений вырос на 7% в годовом выражении до 7,6 млн т в пересчете на 100% питательных веществ, следует из статистики Росстата. Производство аммиака, который применяется в качестве сырья для некоторых удобрений, увеличилось на 8% до 4,9 млн т.
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