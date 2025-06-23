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Экспорт удобрений из России вырос на 10%

Но укрепление рубля и сложности с логистикой мешают компаниям заработать на этом
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Экспорт всех видов удобрений из России в январе – мае 2025 г. составил 19,2 млн т. Об этом «Ведомостям» рассказал на ПМЭФе президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Данное значение на 10% превышает показатель пяти месяцев прошлого года.

По прогнозам РАПУ, производство удобрений в этом году вырастет на 3% до 65 млн т, а экспорт – на 5% до 44 млн т. В I квартале 2025 г. (последние доступные данные) выпуск всех видов удобрений вырос на 7% в годовом выражении до 7,6 млн т в пересчете на 100% питательных веществ, следует из статистики Росстата. Производство аммиака, который применяется в качестве сырья для некоторых удобрений, увеличилось на 8% до 4,9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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