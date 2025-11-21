«Делимобиль» ждет скорректированную EBITDA в 6-6,5 млрд рублей в 2025 году
ПАО «Каршеринг Руссия», которому принадлежит бренд «Делимобиль», по итогам 2025 г. ожидает скорректированный показатель EBITDA в размере 6-6,5 млрд руб.
По прогнозам компании, соотношение чистого долга к EBITDA будет на уровне 4,5-5х.
22 августа «Ведомости» писали, что чистый убыток «Каршеринг Руссия» по МФСО за первое полугодие составил 1,9 млрд руб. против 523 млн руб. чистой прибыли за аналогичный период 2024 г. Финансовые расходы увеличились на 54% и достигли 3,1 млрд руб. Долговой портфель составил 30,9 млрд руб. в сравнении с 31,4 млрд руб. на конец прошлого года. Лизинговый портфель не изменился, поскольку компания использовала партнерскую схему для роста числа машин в автопарке.
Выручка «Делимобиля» за первое полугодие выросла на 16% до 14,7 млрд руб. Выручка от предоставления услуг каршеринга возросла на 12% и достигла 11,8 млрд руб. Прочая выручка составила 363 млн руб. против 29 млн руб. за первое полугодие 2024 г.