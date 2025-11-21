«Делимобиль» ждет скорректированную EBITDA в 6-6,5 млрд рублей в 2025 году

22 августа «Ведомости» писали, что чистый убыток «Каршеринг Руссия» по МФСО за первое полугодие составил 1,9 млрд руб. против 523 млн руб. чистой прибыли за аналогичный период 2024 г. Финансовые расходы увеличились на 54% и достигли 3,1 млрд руб. Долговой портфель составил 30,9 млрд руб. в сравнении с 31,4 млрд руб. на конец прошлого года. Лизинговый портфель не изменился, поскольку компания использовала партнерскую схему для роста числа машин в автопарке.