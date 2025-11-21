Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Биткойн падал до $82 000 впервые с апреля

Ведомости

Стоимость биткойна на торгах снизилась более чем на 10% до $82 000 впервые с 11 апреля 2025 г., следует из данных площадки Binance.

По состоянию на 10:33 мск биткойн находился на отметке $84 617 (-8,07%) впервые с 20 апреля 2025 г. К 10:34 мск криптовалюта ускорила снижение и опустилась на 10,99%, достигнув $82 000.

К 11:05 мск снижение замедлилось до 6,91%. Стоимость биткойна составила $85 511.

18 ноября Bloomberg писало, что криптовалютный рынок испытывает большое давление из-за падения биткойна, что вызывает беспокойство среди инвесторов. В этот день биткойн упал ниже уровня в $90 000. Падение способствовало общему снижению мировых финансовых рынков и усилило опасения по поводу вероятных цепных распродаж.

Индексы европейских и азиатских бирж потеряли свыше 1%, а фьючерсы на американские акции сигнализировали о дальнейшем снижении. Аналитики предупредили, что распродажа криптовалют может затронуть другие классы активов. Розничные инвесторы могут быть вынуждены продавать акции и другие инструменты, чтобы покрыть маржинальные требования. Это создает риск цепной реакции и самоподдерживающегося падения цен.