Биткойн падал до $82 000 впервые с апреля
Стоимость биткойна на торгах снизилась более чем на 10% до $82 000 впервые с 11 апреля 2025 г., следует из данных площадки Binance.
По состоянию на 10:33 мск биткойн находился на отметке $84 617 (-8,07%) впервые с 20 апреля 2025 г. К 10:34 мск криптовалюта ускорила снижение и опустилась на 10,99%, достигнув $82 000.
К 11:05 мск снижение замедлилось до 6,91%. Стоимость биткойна составила $85 511.
18 ноября Bloomberg писало, что криптовалютный рынок испытывает большое давление из-за падения биткойна, что вызывает беспокойство среди инвесторов. В этот день биткойн упал ниже уровня в $90 000. Падение способствовало общему снижению мировых финансовых рынков и усилило опасения по поводу вероятных цепных распродаж.
Индексы европейских и азиатских бирж потеряли свыше 1%, а фьючерсы на американские акции сигнализировали о дальнейшем снижении. Аналитики предупредили, что распродажа криптовалют может затронуть другие классы активов. Розничные инвесторы могут быть вынуждены продавать акции и другие инструменты, чтобы покрыть маржинальные требования. Это создает риск цепной реакции и самоподдерживающегося падения цен.