Биткойн падал до $82 000 впервые с апреля

Индексы европейских и азиатских бирж потеряли свыше 1%, а фьючерсы на американские акции сигнализировали о дальнейшем снижении. Аналитики предупредили, что распродажа криптовалют может затронуть другие классы активов. Розничные инвесторы могут быть вынуждены продавать акции и другие инструменты, чтобы покрыть маржинальные требования. Это создает риск цепной реакции и самоподдерживающегося падения цен.