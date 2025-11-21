«Селигдар» соберет заявки на «фикс» и флоатер объемом от 3 млрд рублей
Суммарный планируемый объем займов составит не менее 3 млрд руб. Ориентир ставки бондов с фиксированными купонами со сроком обращения 2,5 года – не выше 18,50% годовых. Это соответствует доходности к погашению в размере не выше 20,15% годовых. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по двухлетнему флоатеру составит не более 475 б. п.
Организаторами выступят Газпромбанк и Совкомбанк. Техническое размещение пройдет 16 декабря. Оба выпуска смогут купить неквалифицированные инвесторы, флоатер при условии прохождения теста №8. Они удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
14 ноября «Селигдар» опубликовал отчетность по МСФО по результатам девяти месяцев 2025 г. Консолидированная выручка полиметаллического холдинга выросла на 44% год к году и составила 61,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 53% и достигла 29,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 48%. Чистый убыток снизился на 24% до 7,7 млрд руб. по сравнению с 10,1 млрд руб. за аналогичный период 2024 г.