Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Селигдар» соберет заявки на «фикс» и флоатер объемом от 3 млрд рублей

Ведомости

ПАО «Селигдар» соберет заявки на выпуск облигаций серии 001Р-08 с фиксированным купоном и флоатер серии 001Р-09. Сбор заявок состоится 11 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Суммарный планируемый объем займов составит не менее 3 млрд руб. Ориентир ставки бондов с фиксированными купонами со сроком обращения 2,5 года – не выше 18,50% годовых. Это соответствует доходности к погашению в размере не выше 20,15% годовых. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по двухлетнему флоатеру составит не более 475 б. п.

Организаторами выступят Газпромбанк и Совкомбанк. Техническое размещение пройдет 16 декабря. Оба выпуска смогут купить неквалифицированные инвесторы, флоатер при условии прохождения теста №8. Они удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

14 ноября «Селигдар» опубликовал отчетность по МСФО по результатам девяти месяцев 2025 г. Консолидированная выручка полиметаллического холдинга выросла на 44% год к году и составила 61,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 53% и достигла 29,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 48%. Чистый убыток снизился на 24% до 7,7 млрд руб. по сравнению с 10,1 млрд руб. за аналогичный период 2024 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте