«Селигдар» соберет заявки на «фикс» и флоатер объемом от 3 млрд рублей

14 ноября «Селигдар» опубликовал отчетность по МСФО по результатам девяти месяцев 2025 г. Консолидированная выручка полиметаллического холдинга выросла на 44% год к году и составила 61,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 53% и достигла 29,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 48%. Чистый убыток снизился на 24% до 7,7 млрд руб. по сравнению с 10,1 млрд руб. за аналогичный период 2024 г.